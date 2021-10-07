Новий пікап Ford Ranger показали на офіційних фото і відео

Ford Ranger нового покоління надійде в продаж з 2022 року. Пікап уперше отримає гібридну версію.

Представлені перші офіційні фото Ford Ranger нової генерації. Презентація пікапа повинна відбутися в найближчі місяці, а в продаж він надійде з 2022 року. Про це передає сайт Motor1.

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[ + – ] Для пікапа розроблять нову рамну платформу Фото: Ford

На знімках новий Ford Ranger у камуфляжі, але помітно, що його дизайн виконаний у дусі молодшого пікапа Maverick і старшого F-150. У салоні з'являться віртуальна панель приладів і великий 15,5-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи SYNC 4.

[ + – ] Найпотужнішим стане 362-сильний заряджений гібрид Фото: Ford

Раніше стало відомо, що Ford Ranger 2022 порідниться з Volkswagen Amarok другого покоління. Концерни Ford і Volkswagen підписали угоду про співпрацю. Ford розробить для пікапів нову рамну платформу, а Volkswagen надасть 3,0-літровий турбодизель V6. Випускати моделі будуть на підприємствах у ПАР і Таїланді, а з 2023 року виробництво Ranger налагодять і в США.

[ + – ] Ford Ranger випускатимуть у США, Таїланді та ПАР

Цей двигун не буде єдиним у лінійці Ford Ranger 2022. Пікап отримає новий 2,0-літровий дизель з подвійним турбонаддувом. Також представлять 362-сильний заряджений гібрид Ford Ranger з 2,3-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford почав випуск наступника Mondeo. На зміну ліфтбеку й універсалу прийшов кросовер.