Наступний Volkswagen Amarok: новий офіційний тизер

Компанія опублікувала свіжий дизайн-скетч майбутнього пікапа Volkswagen Amarok. Автомобіль розділить основні вузли і агрегати з Ford Ranger.

Серійне виробництво пікапа Volkswagen Amarok наступного покоління почнеться в 2022 році. Перший дизайн-скетч майбутньої новинки виробник опублікував рік тому, а на новому зображенні пікап виглядає більш готовим до серійного виробництва і трохи відрізняється від торішнього концепту. Зокрема, іншим оформленням Х-образної передньої частини кузова, додатковими світлодіодними люстрами над лобовим склом, рейлингами на даху і хромованою дугою безпеки на вантажній платформі. Дещо по-іншому виглядають масивні колеса, а на дверях з'явилися ручки.

Відомо, що основні вузли і агрегати "другий" Amarok розділить з новим пікапом Ford Ranger. Імовірно, німецький пікап запозичить у "американця" моторну лінійку: 2,7-літрову бензинову твін-турбо "четвірку" і 3-літровий турбодизель V6. А ось чи буде у Амарока гібридна модифікація, на даний момент невідомо.

Volkswagen Amarok другого покоління розробляється спільними зусиллями Volkswagen і Ford, в рамках угоди, підписаної концернами у січні 2019 року. Згідно з домовленістю, два виробники будуть разом розробляти легкі комерційні автомобілі і пікапи.

Раніше стало відомо, що Volkswagen зупиняє розробку двигунів внутрішнього згоряння.