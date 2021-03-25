Volkswagen останавливает разработки двигателей внутреннего сгорания

Компания ограничится доработкой нынешних двигателей к новым экологическим нормам.

Вслед за Audi о прекращении разработки двигателей внутреннего сгорания нового поколения заявил и материнский концерн Volkswagen. Об этом сообщает издание Automobilwoche со ссылкой на генерального директора компании Ральфа Брандштеттера.

В руководстве Volkswagen считают, что имеющих наработок по ДВС достаточно для тех лет, на протяжении которых компания продолжит выпускать бензиновые и дизельные автомобили, параллельно переходя на электрические силовые установки.

При этом ныне выпускаемы ДВС будут модернизированы и адаптированы под более жесткие экологические нормы, в частности стандарт Euro 7, которое предполагается ввести в действие в Европейском Союзе с 2025 года.

Точные сроки полного перехода на "зеленую" энергию в Volkswagen не уточнили. По словам Брандштеттера, какое-то время автомобили с ДВС будут нужны для финансирования трансформации, которая происходит в Volkswagen Group.

Ранее немецкий концерн планировал выпустить последний двигатель внутреннего сгорания в 2026 году и использовать его до 2040 года. Останутся эти планы в силе или нет, покажет время.

Ранее стало известно, что Audi остановила разработку новых двигателей внутреннего сгорания и будет адаптировать существующие ДВС к новым экологическим нормам.