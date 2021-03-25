Volkswagen зупиняє розробки двигунів внутрішнього згоряння

Компанія обмежиться доопрацюванням нинішніх двигунів до нових екологічних норм.

Після Audi про припинення розробки двигунів внутрішнього згоряння нового покоління заявив і материнський концерн Volkswagen. Про це повідомляє видання Automobilwoche з посиланням на генерального директора компанії Ральфа Брандштеттера.

У керівництві Volkswagen вважають, що мають напрацювань з ДВС досить для тих років, протягом яких компанія продовжить випускати бензинові та дизельні автомобілі, паралельно переходячи на електричні силові установки.

При цьому ДВС, які нині випускаємо, будуть модернізовані та адаптовані під більш жорсткі екологічні норми, зокрема стандарт Euro 7, яке передбачається ввести в дію у Європейському Союзі з 2025 року.

Точні терміни повного переходу на "зелену" енергію у Volkswagen не уточнили. За словами Брандштеттера, якийсь час автомобілі з ДВС знадобляться для фінансування трансформації, яка відбувається у Volkswagen Group.

Раніше німецький концерн планував випустити останній двигун внутрішнього згоряння у 2026 році і використовувати його до 2040 року. Залишаться ці плани в силі чи ні, покаже час.

Раніше стало відомо, що Audi зупинила розробку нових двигунів внутрішнього згоряння і адаптуватиме існуючі ДВС до нових екологічних норм.