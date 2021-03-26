Следующий Volkswagen Amarok: новый официальный тизер

Компания опубликовала свежий дизайн-скетч будущего пикапа Volkswagen Amarok. Автомобиль разделит основные узлы и агрегаты с Ford Ranger.

Серийное производство пикапа Volkswagen Amarok следующего поколения начнется в 2022 году. Первый дизайн-скетч будущей новинки производитель опубликовал год назад, а на новом изображении пикап выглядит более готовым к серийному производству и немного отличается от прошлогоднего концепта. В частности, иным оформлением Х-образной передней части кузова, дополнительными светодиодными люстрами над лобовым стеклом, рейлингами на крыше и хромированной дугой безопасности на грузовой платформе. Несколько иначе выглядят массивные колеса, а на дверях появились ручки.

Известно, что основные узлы и агрегаты "второй" Amarok разделит с новым пикапом Ford Ranger. Предположительно, немецкий пикап заимствует у "американца" моторную линейку: 2,7-литровую бензиновую твин-турбо "четверку" и 3-литровый турбодизель V6. А вот будет ли у Амарока гибридная модификация, на данный момент неизвестно.

Volkswagen Amarok второго поколения разрабатывается совместными усилиями Volkswagen AG и Ford, в рамках соглашения, подписанного концернами в январе 2019 года. Согласно договоренности, два производителя будут вместе разрабатывать легкие коммерческие автомобили и пикапы.

Ранее стало известно, что Volkswagen останавливает разработку двигателей внутреннего сгорания.