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Ford запускає в продаж наступника Mondeo — і це кросовер

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Ford Evos 2022, новий Ford Evos, Ford Mondeo, новий Ford Mondeo, Форд Мондео
Фото: Ford | Ford Evos кардинально відрізняється від інших моделей бренду за дизайном

Новий Ford Evos надійшов у виробництво, а з 26 вересня стартує його продаж. Купеподібний кросовер позиціонують як наступника популярного Ford Mondeo.

Варто зазначити, що Ford Evos побудований на повністю новій платформі FNV і не має нічого спільного з попередником. Хіба що за габаритами його можна порівняти з Mondeo:

  • довжина — 4 920 мм;
  • ширина — 1 920 мм;
  • висота — 1 600 мм;
  • колісна база — 2 945 мм.
Ford Evos 2022, новий Ford Evos, Ford Mondeo, новий Ford Mondeo, Форд Мондео
У кросовера стрімкий профіль з купеподібним дахом
Фото: Ford

Дизайн Ford Evos виділяє його на тлі інших авто бренду. У кросовера величезна решітка радіатора, тоненькі світлодіодні фари і висувні ручки. Похилий дах додає профілю стрімкості. Стандартними є 20-дюймові литі диски.

Головна фішка в салоні — великий дисплей на всю передню панель, яким зручно користуватися і водієві, і пасажирові. Оздоблення розбавлене яскравими вставками. Топові версії отримали систему напівавтономного кермування.

Ford Evos 2022, новий Ford Evos, Ford Mondeo, новий Ford Mondeo, Форд Мондео
У салоні встановлений великий дисплей
Фото: Ford

Кросовер Ford Evos оснащують 2,0-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost потужністю 238 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Автомобіль розганяється до 193 км/год і витрачає 7,5 л/100 км у змішаному циклі. Пізніше лінійку поповнить більш економічний гібрид.

Ford Evos 2022, новий Ford Evos, Ford Mondeo, новий Ford Mondeo, Форд Мондео
Спочатку Ford Evos запропонують в Китаї, але пізніше він з'явиться і на інших ринках
Фото: Ford

Спершу новий Ford Evos буде доступний виключно в Китаї — саме там налагодили його випуск. Утім, у Ford раніше вже заявляли про плани виведення моделі й на інші ринки.

Нагадаємо, раніше Ford презентував нову Fiesta. Популярний хетчбек В-класу пройшов модернізацію.