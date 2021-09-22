Ford запускает в продажу преемника Mondeo – и это кроссовер

Новый Ford Evos поступил в производство, а с 26 сентября стартуют его продажи. Купеобразный кроссовер позиционируют, как преемника популярного Ford Mondeo.

Следует отметить, что Ford Evos построен на полностью новой платформе FNV и не имеет ничего общего с предшественником. Разве что по габаритам он сопоставим с Mondeo:

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Длина – 4920 мм

Ширина – 1920 мм

Высота – 1600 мм

Колесная база – 2945 мм

[ + – ] У кроссовера стремительный профиль с купеобразной крышей Фото: Ford

Дизайн Ford Evos выделяет его на фоне других авто бренда. У кроссовера огромная решетка радиатора, тоненькие светодиодные фары и выдвижные ручки. Покатая крыша добавляет профилю стремительности. Стандартными являются 20-дюймовые литые диски.

Главная фишка в салоне – большой дисплей на всю переднюю панель, которым удобно пользоваться и водителю, и пассажиру. Отделка разбавлена яркими вставками. Топовые версии получили систему полуавтономного вождения.

[ + – ] В салоне установлен большой дисплей Фото: Ford

Кроссовер Ford Evos оснащают 2,0-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 238 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Автомобиль разгоняется до 193 км/ч и расходует 7,5 л/100 км в смешанном цикле. Позже линейку пополнит более экономичный гибрид.

[ + – ] Поначалу Ford Evos предложат в Китае, но позже он появится и на других рынках Фото: Ford

На первых порах новый Ford Evos будет доступен исключительно в Китае — именно там наладили его выпуск. Впрочем, в Ford ранее уже заявляли о планах вывода модели и на другие рынки.

Напомним, ранее Ford презентовал новую Fiesta. Популярный хэтчбек В-класса прошел модернизацию.