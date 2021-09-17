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Ford Fiesta обновили: что изменилось в популярном хэтчбеке

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новый хэтчбек Ford Fiesta, внешность, экстерьер, новая Фиеста
Фото: Ford | Фары Ford Fiesta теперь могут быть матричными

Опубликованы первые официальные фото Ford Fiesta 2022. Компактный хэтчбек В-класса прошел плановое обновление и поступит в производство под конец года.

Отличить новый Ford Fiesta можно, прежде всего, по увеличенной решетке радиатора и измененному бамперу. Новые фары светодиодные уже в базовой версии, а за доплату теперь могут быть и матричными. Диоды появились и в фонарях хэтчбека.

новый хэтчбек Ford Fiesta, внешность, экстерьер, новая Фиеста и люди на улице
Задние фонари стали светодиодными
Фото: Ford

Традиционно в линейке остались:

  • заряженный вариант ST
  • внедорожный вариант Active

Главное новшество в салоне – 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов с изменяемой графикой, как у родственного кроссовера Ford Puma. Хот-хэтч Fiesta ST получил новые спортивные сиденья. Перечень опций пополнила система Wrong-Way Alert, предупреждающая о езде по встречной полосе.

Ford Fiesta 2022 интерьер, салон, цифровая панель приборов
Впервые Fiesta доступна с виртуальной панелью приборов
Фото: Ford

Как и прежде, стандартный Ford Fiesta оснащают 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100, 125 и 155 л. с. Два более мощных из них дополнены небольшой гибридной установкой. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую роботизированную КПП.

модификации нового Ford Fiesta 2022, варианты экстерьера новой Фиесты, внешность
Наряду со стандартной версии предложены заряженный вариант ST и внедорожный Active
Фото: Ford

Ford Fiesta ST получил доработанный 1,5-литровый турбомотор. Его мощность осталась прежней (200 л. с.), но двигатель стал более тяговитым – максимальный крутящий момент увеличен до 320 Н∙м. Такой хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и может развить 230 км/ч.

Ранее мы рассказывали о том, что новый пикап Ford Ranger 2022 появится уже в этом году.