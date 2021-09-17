Ford Fiesta оновили: що змінилося в популярному хетчбеку

Опубліковані перші офіційні фото Ford Fiesta 2022. Компактний хетчбек В-класу пройшов планове оновлення і надійде у виробництво під кінець року.

Відрізнити новий Ford Fiesta можна, перш за все, за збільшеною решіткою радіатора і зміненим бампером. Нові фари світлодіодні вже в базовій версії, а за доплату тепер можуть бути і матричними. Діоди з'явилися і в ліхтарях хетчбека.

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[ + – ] Задні ліхтарі стали світлодіодними Фото: Ford

Традиційно в лінійці залишилися:

заряджений варіант ST;

позашляховий варіант Active.

Головне нововведення в салоні — 12,3-дюймова віртуальна панель приладів зі змінною графікою, як у спорідненого кросовера Ford Puma. Хот-хетч Fiesta ST отримав нові спортивні сидіння. Перелік опцій поповнила система Wrong-Way Alert, що попереджає про їзду на зустрічній смузі.

[ + – ] Вперше Fiesta доступна з віртуальною панеллю приладів Фото: Ford

Як і раніше, стандартний Ford Fiesta оснащують 1,0-літровими бензиновими турбомоторами на 100, 125 і 155 к. с. Два більш потужні з них доповнені невеликою гібридною установкою. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або 7-ступеневу роботизовану КПП.

[ + – ] Поряд зі стандартною версією запропоновані заряджений варіант ST і позашляховий Active Фото: Ford

Ford Fiesta ST отримав доопрацьований 1,5-літровий турбомотор. Його потужність залишилася колишньою (200 к. с.), але двигун став більш тяговитим — максимальний крутний момент збільшений до 320 Н∙м. Такий хетчбек розганяється до 100 км/год за 6,5 с і може розвинути 230 км/год.

Раніше ми розповідали про те, що новий пікап Ford Ranger 2022 з'явиться вже в цьому році.