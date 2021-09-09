Новий Ford Ranger 2022 з'явиться вже в цьому році (відео)

Компанія Ford показала перші офіційні фотографії і відео зі своїм пікапом Ford Ranger нового покоління. Його прем'єра повинна відбутися вже в кінці 2021 року, а в продаж модель надійде в наступному році.

Якщо не розглядати концепт 1966 року, то перший пікап Ford Ranger з'явився в 1982 році. Але в Україні більше відомий Форд Рейнджер поточного покоління зразка 2011 року, який продається в нашій країні офіційно. І ось йому гряде заміна.

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Поки Ford Ranger 2022 модельного року щільно прикритий камуфляжем, але навіть він не може приховати, що новий європейський пікап Ranger буде схожим на свого старшого братика — великий американський пікап Ford F-150.

[ + – ] Новий пікап Ford Ranger 2022 на фінальних випробуваннях

У всякому випадку, на це натякають світлодіодні скоби денних ходових вогнів Рейнджера. Він також збереже кілька варіантів кабін, потужну раму і нерозрізний задній міст.

Така класична конструкція, напевно, доповниться найсучаснішими мультимедійними функціями, а також системами безпеки і допомоги водієві. Очікується, що новий Ford Ranger 2022 отримає систему контролю "сліпих" зон дзеркал і камери кругового огляду.

[ + – ] Новий пікап Ford Ranger 2022 збереже класичну конструкцію з рамою і нерозрізним заднім мостом Фото: Ford

А поки фордовський пікап проходить випробування, на ринок готується вийти і його найближчий суперник, а тепер ще й родич — Volkswagen Amarok другого покоління.

Він стане першою серійною моделлю Фольксваген, створеною в рамках співпраці концернів Ford і Volkswagen. Обидва пікапи будуть використовувати загальну платформу і силові агрегати. А виготовлятимуться на фордовському заводі в ПАР.

Ще більше цікавої інформації про новий пікап Volkswagen Amarok 2022 Фокус повідомляв раніше.