Новый Ford Ranger 2022 появится уже в этом году (видео)

Компания Ford показала первые официальные фотографии и видео со своим пикапом Ford Ranger нового поколения. Его премьера должна состоятся уже в конце 2021 года, а в продажу модель поступит в следующем году.

Если не рассматривать концепт 1966 года, то первый пикап Ford Ranger появился в 1982 году. Но в Украине больше известен Форд Рейнджер текущего поколения образца 2011 года, который продается в нашей стране официально. И вот ему грядет замена.

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Пока Ford Ranger 2022 модельного года плотно прикрыт камуфляжем, но даже он не может скрыть, что новый европейский пикап Ranger будет походить на своего старшего братца – крупный американский пикап Ford F-150.

[ + – ] Новый пикап Ford Ranger 2022 на финальных испытаниях

Во всяком случаи, на это намекают светодиодные скобы дневных ходовых огней Рейнджера. Он также сохранит несколько вариантов кабин, мощную раму и неразрезной задний мост.

Такая классическая конструкция, наверняка, дополнится самыми современными мультимедийными функциями, а также системами безопасности и помощи водителю. Ожидается, что новый Ford Ranger 2022 получит систему контроля "слепых" зон зеркал и камеры кругового обзора.

[ + – ] Новый пикап Ford Ranger 2022 сохранит классическую конструкцию с рамой и неразрезным задним мостом Фото: Ford

А пока фордовский пикап проходит испытания, на рынок готовится выйти и его ближайший соперник, а теперь еще и родственник — Volkswagen Amarok второго поколения.

Он станет первой серийной моделью Фольксваген, созданной в рамках сотрудничества концернов Ford и Volkswagen. Оба пикапа будут использовать общую платформу и силовые агрегаты. А производиться будут на фордовском заводе в ЮАР.

Еще больше интересной информации про новый пикап Volkswagen Amarok 2022 Фокус сообщал ранее.