Новый пикап Ford Ranger показали на официальных фото и видео

Ford Ranger нового поколения поступит в продажу с 2022 года. Пикап впервые получит гибридную версию.

Представлены первые официальные фото Ford Ranger новой генерации. Презентация пикапа должна состояться в ближайшие месяцы, а в продажу он поступит с 2022 года. Об этом передает сайт Motor1.

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[ + – ] Для пикапа разработают новую рамную платформу Фото: Ford

На снимках новый Ford Ranger в камуфляже, но заметно, что его дизайн выполнен в духе младшего пикапа Maverick и старшего F-150. В салоне появятся виртуальная панель приборов и большой 15,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы SYNC 4.

[ + – ] Самым мощным станет 362-сильный подзаряжаемый гибрид Фото: Ford

Ранее стало известно, что Ford Ranger 2022 породнится с Volkswagen Amarok второго поколения. Концерны Ford и Volkswagen подписали соглашение о сотрудничестве. Ford разработает для пикапов новую рамную платформу, а Volkswagen предоставит 3,0-литровый турбодизельный V6. Выпускать модели будут на предприятиях в ЮАР и Таиланде, а с 2023 года производство Ranger наладят и в США.

[ + – ] Ford Ranger будут выпускать в США, Таиланде и ЮАР

Этот двигатель не будет единственным в линейке Ford Ranger 2022. Пикап получит новый 2,0-литровый дизель с двойным турбонаддувом. Также представят 362-сильный подзаряжаемый гибрид Ford Ranger с 2,3-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором.

Ранее Фокус сообщал, что Ford начал выпуск преемника Mondeo. На смену лифтбэку и универсалу пришел кроссовер.