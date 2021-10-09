Новая Октавия А8 с автоматом от Камри: тест-драйв Skoda Octavia Style 1,4 TSI c АКП Aisin (видео)
…И да наступит перемирие между кланами Octaviaпоклонников, DSGненавистников и Camryбоготворящих: Фокус разобрался, что собой представляет и как ездит самая популярная в Украине новая Skoda Octavia А8 с классическим японским "автоматом" как на Toyota Camry.
В Украине Skoda Octavia снискала себе потрясающую популярность в первую очередь практичностью и неприхотливостью. Еще бы. Построенная на базе хэтчбека С-класса Volkswagen Golf, Октавия заметно превосходила по размерам не только его, но и авто других марок более высокого класса.
Вот только модель никогда не брала "вау-эффектом" и такой автомобиль не покупали на эмоциях. Да и роботизированная коробка DSG у многих вызывала сомнения в своей надежности и долговечности. Но ситуация изменилась.
Внешность Шкода Октавия А8: больше эмоций
С каждым новым поколением Октавия все больше превращалась в Фольксваген и в результате подобные метаморфозы привели к тому, что дизайн новой Шкода Октавия А8 стал настолько эмоциональным, что Skoda Octavia A8 2021 уже напоминает… Audi.
Общие стилистические решения легко заметить в слегка насупленной "мордашке"; в том, как фары и решетка радиатора образуют общий архитектурный ансамбль; в линии сопряжения передних крыльев и капота, который словно накрывает их сверху; наконец – в словно парящих задних фонарях с динамическими указателями поворотов.
А все это привело к тому, что на машину действительно обращают внимание на улице. Или это работает эмоциональный стайлинг автомобиля, или не примелькалась еще новая Октавия А8 в Украине.
И, делая обзор Шкода Октавия А8, нельзя не отметить, что динамичная внешность даже немного скрадывает габариты авто. При этом, формально оставаясь представителем Гольф-класса, модель демонстрирует внушительные для данного сегмента размеры.
Размеры новой Skoda Octavia A8:
|Длина
|4689 мм
|Ширина
|1829 мм
|Высота
|1470 мм
|Колесная база
|2686 мм
|Объем багажника
|600/1550 л
Салон новой Skoda Octavia A8: обзор и проверка на удобство пользования
Интерьер новой Шкода Октавия А8 здорово поддерживает авангардно-спортивный стиль кузова. Передняя панель имеет сложную архитектуру с оригинально выгнутой серебристой планкой, из-под которой мягко струится фоновая подсветка. А вот хромированная планка на дверях, пусть и выглядит стильно – как продолжение ручки, но нет-нет, да и пустит вам солнечного зайчика в глаз.
У нас на тест-драйве новая Шкода Октавия А8 в самом дорогом исполнении STYLE. Матричные светодиодные фары шикарно светят и очень точно "вырезают" другие машины из пучка света. Проекционный дисплей пусть и минимум информации, но показывает на лобовом стекле, позволяя меньше отвлекаться от дороги. Пакет внутреннего освещения, подогрев лобового стекла и 3-зонный климат-контроль добавляют комфорта.
Отдельная система предупреждает и предотвращает лобовое столкновение, но вот некоторые ассистенты водителя, которые следят за соблюдением рядности, за машинами в "слепых" зонах зеркал, за перекрестным движением сзади, для новой Шкода Октавия в Украине недоступны.
Торпедо машины украшено черной алькантарой с белой прострочкой, что прекрасно гармонирует с аналогичной отделкой средней части сидений. Передние кресла не просто красивые, но и очень удобные. Впрочем, это не удивительно для моделей Volkswagen Group, в просторечии – VAG.
Высокая спинка с регулировкой поясничного подпора, длинная подушка, развитая боковая поддержка – даже без регулировки подушки по наклону сидишь глубоко и удобно. Спинка же регулируется бесступенчато, что позволяет очень точно настроить ее положение. Впрочем, можно заказать и электрические регулировки для передних кресел с памятью положений.
Комплектации и цена* новой Skoda Octavia A8 в Украине:
- ACTIVE – от 574 211 грн.
- AMBITION – от 602 301 грн.
- STYLE – от 670 363 грн
* на момент подготовки материала
На передней панели минимум механических переключателей – всего-то одна планка клавиш. Но и тут "шкодовцы" заморочились – двум центральным придали особую форму. И это не просто приятная мелочь: пользоваться "аварийкой" и центральным замком можно не глядя – на ощупь.
Управление же большинством функций настроек различных систем автомобиля и функций информационного и развлекательного характера возложено на 10-дюймовый сенсорный экран. Кстати, зачастую производители так этим злоупотребляют, что делать простейшие операции, например, регулировать громкость в движении очень неудобно.
Ведь водитель практически всеми операциями управляет переключателями на руле. А передний пассажир? А ему новая Шкода Октавия А8 предлагает отдельный сенсорный желобок под экраном.
Проводишь по нему пальцем или касаешься "+" и "-" по краям и меняешь громкость. Удобно даже на неровной дороге. Сам же экран демонстрирует строгую, но красивую графику и быстрый отклик.
В плане технологий новая Октавия А8 идет в ногу со временем. Apple CarPlay работает "по воздуху", правда это очень быстро разряжает батарею смартфона, а разъемы на просторной полке под центральной консолью спереди и в торце центрального подлокотника сзади – все USB-C. Так что если у вас не самый современный смартфон, то придется искать отдельный кабель для зарядки или покупать переходник.
Это если вы отстаете от прогресса, так как новая Октавия А8 2020 находится на его острие. Именно поэтому в нашей машине еще и полностью цифровая панель приборов. Его конфигурацию можно менять – выбирать необходимую информацию и стиль ее подачи.
Помимо упомянутой просторной полочки салон новой Шкода Октавия А8 предлагает подстаканники с фиксаторами для тары, просторные карманы в дверях с отсеками под 1,5-литровые пластиковые бутылки, а также целый набор умных и практичных решений Simply Clever. Например, таких как:
- держатель для карточки/талона на лобовом стекле
- скребок для льда на крышке лючка бензобака
- отсеки в торце передних дверей для зонтиков или щеток
- двухсторонний коврик в багажнике
- масса различных крючков для пакетов и фиксирующих сеток в багажнике
- набор сеток и фиксаторы на "липучках" для груза
И этот список можно еще продолжать. Радует то, что машина меняется – она становится более эмоциональной и яркой, и не вызывает исключительно мысли о том, как бы побольше всего перевезти. Но, при этом она сохраняет то, чем всегда славилась Октавия – практичность и удобство.
Часть решений для этого встречаются на втором ряду. Например, специальные карманы для смартфонов и планшетов на спинках передних кресел. Есть тут и широкий подлокотник с подстаканниками. Причем, они открываются. То есть, вы не сидите, засунув локоть в пластиковую "колбу".
А вот выбираясь из машины, вы скорее всего оботрете штаниной широченный порог. Зато, пользуясь багажником, легко сохранить руки в чистоте, когда крышка оснащена электроприводом. Открыть ее можно клавишей на водительской двери, кнопкой на ключе и на крышке или, проведя ногой под бампером. Закрывается она аналогично, что очень удобно при погрузке и разгрузке, когда руки у вас заняты.
Видео тест-драйва Шкода Октавия А8
Лючок для длинномеров позволяет закрепить на заднем ряду пару детских кресел, загрузить, скажем, лыжи, и отправиться семьей в горы. Или посадить сзади двух гастробайтеров и поехать на рынок/в магазин за плинтусами или карнизами.
Автомат Айсин для Шкоды: тест-драйв Skoda Octavia A8 1,4 TSI с АКП Aisin
Нынешний дефицит микрочипов сказался и на новой Октавия А8. Фокус уже рассказывал, что в Украине начался дефицит популярных моделей. Как сообщает AUTO-Consulting, Skoda Octavia можно заказать, но привезут авто только в феврале и только с таким двигателем, как под капотом тестируемой машины — 1,4 TSI.
Поставка авто с другими моторами будет ориентировочно только в апреле-мае 2022 года. Пока же официальный поставщик автомобилей SKODA в Украине декларирует следующие силовые агрегаты новой Шкода Октавия А8 в Украине:
Бензиновые моторы, коробки передач:
- 1,4 TSI 110кВт (150 к.с.), 6-ст. мех. / 8-ст. автомат Aisin
- 1,6 MPI 81кВт (110 к.с.), 6-ст. авт.
- 2,0 TSI 140кВт (190 к.с.), 7-ст. робот. DSG
Дизельные моторы, коробки передач:
- 2,0 TDI 110кВт (150 к.с.), 6-ст. мех. / 7-ст. робот. DSG*
- 2,0 TDI 147кВт (200 к.с.), 7-ст. робот. DSG**
* Доступна с полным приводом 4х4
** С полным приводом 4х4
Наш автомобиль в самой популярной в Украине модификации – с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и автоматической коробкой передач Aisin. Да, да, да, в этой конфигурации уже нет "робота" DSG который продолжает вызывать некоторые кривотолки.
Вместо него на такой Шкода Октавия А8 автомат Айсин установлен — 8-скоростной, такой же как стоит на огромном количестве авто различных марок, в том числе на Лексусах и Тойотах, включая и обожаемую в Украине Camry.
Автоматическая коробка Aisin как на Skoda Octavia A8 1,4 TSI отличается высокой надежностью.
Двигатель алюминиевый, головка блока выполнена одним целым с выпускным коллектором, привод ГРМ ременной, есть система изменения фаз газораспределения и простая турбина – без "хитрых" крыльчаток и изменяемой геометрией. Это вселяет надежду в его надежности, при правильной эксплуатации.
Ведь и "детские болячки" этого мотора уже устранили. Качественное масло и топливо, своевременное обслуживание – и 250-300 тысяч километров мотор пробежать должен без проблем.
А турбине скучать вы явно не дадите. Ведь на низких оборотах двигателю не хватает тяги, а вот в широком диапазоне от 1500 до 4000 об/мин ощущается приятный турбоподхват и на эластичность мотора уже грех жаловаться.
На загородных трассах, при обгонах на высоких скоростях за 130-150 км/ч хочется больше тяги, но при обычной езде машина выглядит очень бодрой. Хотя и не такой, как с DSG. С АКП Айсин Шкода Октавия А8 разгонятся до "сотни" медленнее — за 9 секунд, а топлива потребляет больше, хотя и в пределах обещанного заводом-изготовителем. Во время тест-драйва бортовой компьютер декларировал 5,4-5,6 литров при спокойной езде в смешанном цикле и до 8 литров (при заявленных 7-ми) в городе.
Зато такая коробка – если не "рвать" ее пробуксовками и соблюдать все регламентные работы, без проблем прослужит не меньше чем мотор. И пусть она тяжелее и не столь эффективна как DSG, но ездить с ней в городской толчее гораздо удобнее и комфортнее.
Она не "спотыкается" при резком ускорении с места или с минимальной скорости и в диапазоне первой-второй передач переключается плавней, чем "робот". Хочется больше драйва? Тогда режим Sport и подрулевые переключатели вам в помощь.
Или воспользуйтесь системой выбора режима движения. Спортивный режим делает немного более острой реакцию силового агрегата, а также тугим и точным рулевое управление. При торможении коробка аккуратно подыгрывает пониженными передачами, а на щитке приборов не появляется совет отпустить педаль акселератора для движения накатом и экономии топлива. Впрочем, Driving Mode Select позволяет создать и собственную конфигурацию.
В работе ходовой части новой Октавии А8 легко узнаются такие авто концерна Volkswagen, как Passat или Jetta с балкой в задней подвеске. В целом, Шкода едет комфортно и даже позволяет себе раскачку на неровной дороге при высокой скорости.
В тоже время, на невысоких скоростях колеса с 17-дюмовыми дисками хорошо и подробно передают грубые острые неровности. Различные горбики, стыки и гребенка асфальта не остаются незамеченными. Но более крупные, например, заплаты на дороге, колеса и подвеска отрабатывают хорошо.
Наши отзывы о новой Skoda Octavia и коробке Aisin
На момент подготовки материала диапазон цен на новую Шкода Октавия А8 в Украине лежит от 574 211 до 931 811 грн. Что очень неплохо на фоне немногочисленных конкурентов, учитывая, какое количество модификаций предлагает Octavia A8, включая дизельные и полноприводные версии, а также Skoda Octavia А8 с кузовом универсал.
Модификация Октавии А8 с мотором 1.4 TSI является действительно "золотой серединой" по своим характеристикам, оснащению и цене. А с автоматической коробкой Aisin Skoda Octavia A8 это еще и очень комфортный автомобиль с хорошим запасом надежности.
Плюсы Skoda Octavia A8
- Просто огромный багажник
- Большой набор умных и практичных решений Simply Clever
- Большое количество модификаций
- Надежный и комфортный в работе автомат Aisin
Минусы Skoda Octavia A8
- Многие доступные в Европе и у конкурентов опции, ассистенты водителя и системы безопасности не предлагаются в Украине
- Нельзя выбрать авто с бензиновым мотором и полным приводом
Технические характеристики Skoda Octavia A8 1,4 TSI:
|Тип двигателя
|бензиновый, турбо с неспосредственным впрыском
|Количество двигателей
|4
|Объем двигателя
|1 395 см3
|Мощность двигателя
|110 кВт (150 л. с.)
|Крутящий момент
|250 Нм
|Коробка передач
|8-ст. АКП
|Расход топлива трасса - город
|4,7 - 7,0 л / 100 км
|Максимальная скорость
|223 км/ч
|Объем топливного бака
|45 л
Ранее Фокус рассказывал, что уже показали преемника Skoda Rapid на первых изображениях. И его граненый дизайн с широкой решеткой радиатора выдержан в духе Skoda Octavia A8.