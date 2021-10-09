Новая Октавия А8 с автоматом от Камри: тест-драйв Skoda Octavia Style 1,4 TSI c АКП Aisin (видео)

…И да наступит перемирие между кланами Octaviaпоклонников, DSGненавистников и Camryбоготворящих: Фокус разобрался, что собой представляет и как ездит самая популярная в Украине новая Skoda Octavia А8 с классическим японским "автоматом" как на Toyota Camry.

В Украине Skoda Octavia снискала себе потрясающую популярность в первую очередь практичностью и неприхотливостью. Еще бы. Построенная на базе хэтчбека С-класса Volkswagen Golf, Октавия заметно превосходила по размерам не только его, но и авто других марок более высокого класса.

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Вот только модель никогда не брала "вау-эффектом" и такой автомобиль не покупали на эмоциях. Да и роботизированная коробка DSG у многих вызывала сомнения в своей надежности и долговечности. Но ситуация изменилась.

Внешность Шкода Октавия А8: больше эмоций

С каждым новым поколением Октавия все больше превращалась в Фольксваген и в результате подобные метаморфозы привели к тому, что дизайн новой Шкода Октавия А8 стал настолько эмоциональным, что Skoda Octavia A8 2021 уже напоминает… Audi.

[ + – ] Во внешности новой Skoda Octavia А8 можну увидеть напоминающие Audi стилистические решения Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы

Общие стилистические решения легко заметить в слегка насупленной "мордашке"; в том, как фары и решетка радиатора образуют общий архитектурный ансамбль; в линии сопряжения передних крыльев и капота, который словно накрывает их сверху; наконец – в словно парящих задних фонарях с динамическими указателями поворотов.

А все это привело к тому, что на машину действительно обращают внимание на улице. Или это работает эмоциональный стайлинг автомобиля, или не примелькалась еще новая Октавия А8 в Украине.

[ + – ] Не в последнюю очередь "виновником" повышенного внимания к нашей машине может быть и цвет "Синий Lava" Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы

И, делая обзор Шкода Октавия А8, нельзя не отметить, что динамичная внешность даже немного скрадывает габариты авто. При этом, формально оставаясь представителем Гольф-класса, модель демонстрирует внушительные для данного сегмента размеры.

Размеры новой Skoda Octavia A8:

Длина 4689 мм Ширина 1829 мм Высота 1470 мм Колесная база 2686 мм Объем багажника 600/1550 л

Салон новой Skoda Octavia A8: обзор и проверка на удобство пользования

Интерьер новой Шкода Октавия А8 здорово поддерживает авангардно-спортивный стиль кузова. Передняя панель имеет сложную архитектуру с оригинально выгнутой серебристой планкой, из-под которой мягко струится фоновая подсветка. А вот хромированная планка на дверях, пусть и выглядит стильно – как продолжение ручки, но нет-нет, да и пустит вам солнечного зайчика в глаз.

[ + – ] Торпедо машины украшено черной алькантарой с белой прострочкой, что прекрасно гармонирует с аналогичной отделкой средней части сидений Фото: Дмитрий Чабан

У нас на тест-драйве новая Шкода Октавия А8 в самом дорогом исполнении STYLE. Матричные светодиодные фары шикарно светят и очень точно "вырезают" другие машины из пучка света. Проекционный дисплей пусть и минимум информации, но показывает на лобовом стекле, позволяя меньше отвлекаться от дороги. Пакет внутреннего освещения, подогрев лобового стекла и 3-зонный климат-контроль добавляют комфорта.

Отдельная система предупреждает и предотвращает лобовое столкновение, но вот некоторые ассистенты водителя, которые следят за соблюдением рядности, за машинами в "слепых" зонах зеркал, за перекрестным движением сзади, для новой Шкода Октавия в Украине недоступны.

[ + – ] Оригинально, легко и привлекательно выглядит 2-спицевый руль с приливами под правильный хват и с красивыми переключателями в виде вращающихся хромированных бочонков Фото: Skoda

Торпедо машины украшено черной алькантарой с белой прострочкой, что прекрасно гармонирует с аналогичной отделкой средней части сидений. Передние кресла не просто красивые, но и очень удобные. Впрочем, это не удивительно для моделей Volkswagen Group, в просторечии – VAG.

Высокая спинка с регулировкой поясничного подпора, длинная подушка, развитая боковая поддержка – даже без регулировки подушки по наклону сидишь глубоко и удобно. Спинка же регулируется бесступенчато, что позволяет очень точно настроить ее положение. Впрочем, можно заказать и электрические регулировки для передних кресел с памятью положений.

[ + – ] Подушка с удачным наклоном даже без отдельной регулировки обеспечивает хорошую поддержку ног, а боковые валики надежно держат в поворотах Фото: Дмитрий Чабан

Комплектации и цена* новой Skoda Octavia A8 в Украине:

ACTIVE – от 574 211 грн.

AMBITION – от 602 301 грн.

STYLE – от 670 363 грн

* на момент подготовки материала

На передней панели минимум механических переключателей – всего-то одна планка клавиш. Но и тут "шкодовцы" заморочились – двум центральным придали особую форму. И это не просто приятная мелочь: пользоваться "аварийкой" и центральным замком можно не глядя – на ощупь.

[ + – ] Заморочились: клавишам "аварийки" и центрального замка придали особую форму Фото: Дмитрий Чабан

Управление же большинством функций настроек различных систем автомобиля и функций информационного и развлекательного характера возложено на 10-дюймовый сенсорный экран. Кстати, зачастую производители так этим злоупотребляют, что делать простейшие операции, например, регулировать громкость в движении очень неудобно.

Ведь водитель практически всеми операциями управляет переключателями на руле. А передний пассажир? А ему новая Шкода Октавия А8 предлагает отдельный сенсорный желобок под экраном.

Проводишь по нему пальцем или касаешься "+" и "-" по краям и меняешь громкость. Удобно даже на неровной дороге. Сам же экран демонстрирует строгую, но красивую графику и быстрый отклик.

[ + – ] Рабочий стол экрана можно настроить на свое усмотрение Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Информация подается строго и лаконично Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Программа Driving Mode Select позволяет выбрать вариант настроек или создать собственную конфигурацию Фото: Дмитрий Чабан

В плане технологий новая Октавия А8 идет в ногу со временем. Apple CarPlay работает "по воздуху", правда это очень быстро разряжает батарею смартфона, а разъемы на просторной полке под центральной консолью спереди и в торце центрального подлокотника сзади – все USB-C. Так что если у вас не самый современный смартфон, то придется искать отдельный кабель для зарядки или покупать переходник.

[ + – ] Под центральной консолью просторная полочка с двумя портами USB-C Фото: Дмитрий Чабан

Это если вы отстаете от прогресса, так как новая Октавия А8 2020 находится на его острие. Именно поэтому в нашей машине еще и полностью цифровая панель приборов. Его конфигурацию можно менять – выбирать необходимую информацию и стиль ее подачи.

[ + – ] Полностью цифровой щиток приборов подчеркивает прогрессивность модели Фото: Дмитрий Чабан

Помимо упомянутой просторной полочки салон новой Шкода Октавия А8 предлагает подстаканники с фиксаторами для тары, просторные карманы в дверях с отсеками под 1,5-литровые пластиковые бутылки, а также целый набор умных и практичных решений Simply Clever. Например, таких как:

держатель для карточки/талона на лобовом стекле

скребок для льда на крышке лючка бензобака

отсеки в торце передних дверей для зонтиков или щеток

двухсторонний коврик в багажнике

масса различных крючков для пакетов и фиксирующих сеток в багажнике

набор сеток и фиксаторы на "липучках" для груза

И этот список можно еще продолжать. Радует то, что машина меняется – она становится более эмоциональной и яркой, и не вызывает исключительно мысли о том, как бы побольше всего перевезти. Но, при этом она сохраняет то, чем всегда славилась Октавия – практичность и удобство.

[ + – ] Посадка сзади удобная и глубокая, подушка на двух крайних местах удлиненная, наклон спинки удобный Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Сзади в нашей машине есть управление третьей зоной климат-контроля и 2 порта USB-C для зарядки гаджетов Фото: Дмитрий Чабан

Часть решений для этого встречаются на втором ряду. Например, специальные карманы для смартфонов и планшетов на спинках передних кресел. Есть тут и широкий подлокотник с подстаканниками. Причем, они открываются. То есть, вы не сидите, засунув локоть в пластиковую "колбу".

А вот выбираясь из машины, вы скорее всего оботрете штаниной широченный порог. Зато, пользуясь багажником, легко сохранить руки в чистоте, когда крышка оснащена электроприводом. Открыть ее можно клавишей на водительской двери, кнопкой на ключе и на крышке или, проведя ногой под бампером. Закрывается она аналогично, что очень удобно при погрузке и разгрузке, когда руки у вас заняты.

Видео тест-драйва Шкода Октавия А8

[ + – ] Видео тест-драйв Skoda Octavia A8 1,4 TSI с автоматом Aisin

Лючок для длинномеров позволяет закрепить на заднем ряду пару детских кресел, загрузить, скажем, лыжи, и отправиться семьей в горы. Или посадить сзади двух гастробайтеров и поехать на рынок/в магазин за плинтусами или карнизами.

Автомат Айсин для Шкоды: тест-драйв Skoda Octavia A8 1,4 TSI с АКП Aisin

Нынешний дефицит микрочипов сказался и на новой Октавия А8. Фокус уже рассказывал, что в Украине начался дефицит популярных моделей. Как сообщает AUTO-Consulting, Skoda Octavia можно заказать, но привезут авто только в феврале и только с таким двигателем, как под капотом тестируемой машины — 1,4 TSI.

Поставка авто с другими моторами будет ориентировочно только в апреле-мае 2022 года. Пока же официальный поставщик автомобилей SKODA в Украине декларирует следующие силовые агрегаты новой Шкода Октавия А8 в Украине:

Бензиновые моторы, коробки передач:

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.), 6-ст. мех. / 8-ст. автомат Aisin

1,6 MPI 81кВт (110 к.с.), 6-ст. авт.

2,0 TSI 140кВт (190 к.с.), 7-ст. робот. DSG

Дизельные моторы, коробки передач:

2,0 TDI 110кВт (150 к.с.), 6-ст. мех. / 7-ст. робот. DSG*

2,0 TDI 147кВт (200 к.с.), 7-ст. робот. DSG**

* Доступна с полным приводом 4х4

** С полным приводом 4х4

Наш автомобиль в самой популярной в Украине модификации – с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и автоматической коробкой передач Aisin. Да, да, да, в этой конфигурации уже нет "робота" DSG который продолжает вызывать некоторые кривотолки.

Вместо него на такой Шкода Октавия А8 автомат Айсин установлен — 8-скоростной, такой же как стоит на огромном количестве авто различных марок, в том числе на Лексусах и Тойотах, включая и обожаемую в Украине Camry.

Автоматическая коробка Aisin как на Skoda Octavia A8 1,4 TSI отличается высокой надежностью.

Двигатель алюминиевый, головка блока выполнена одним целым с выпускным коллектором, привод ГРМ ременной, есть система изменения фаз газораспределения и простая турбина – без "хитрых" крыльчаток и изменяемой геометрией. Это вселяет надежду в его надежности, при правильной эксплуатации.

[ + – ] Тяжелый капот удерживают два газовых амортизатора. Замков тоже два. Так что все солидно, добротно и безопасно. Мотор, пусть и имеет знакомые характеристики (1,4 л, 150 л.с.), но новый Фото: Дмитрий Чабан

Ведь и "детские болячки" этого мотора уже устранили. Качественное масло и топливо, своевременное обслуживание – и 250-300 тысяч километров мотор пробежать должен без проблем.

А турбине скучать вы явно не дадите. Ведь на низких оборотах двигателю не хватает тяги, а вот в широком диапазоне от 1500 до 4000 об/мин ощущается приятный турбоподхват и на эластичность мотора уже грех жаловаться.

[ + – ] Вот таким хромированным джойстиком и управляется автомат Aisin в Skoda Octavia A8 Фото: Дмитрий Чабан

На загородных трассах, при обгонах на высоких скоростях за 130-150 км/ч хочется больше тяги, но при обычной езде машина выглядит очень бодрой. Хотя и не такой, как с DSG. С АКП Айсин Шкода Октавия А8 разгонятся до "сотни" медленнее — за 9 секунд, а топлива потребляет больше, хотя и в пределах обещанного заводом-изготовителем. Во время тест-драйва бортовой компьютер декларировал 5,4-5,6 литров при спокойной езде в смешанном цикле и до 8 литров (при заявленных 7-ми) в городе.

Зато такая коробка – если не "рвать" ее пробуксовками и соблюдать все регламентные работы, без проблем прослужит не меньше чем мотор. И пусть она тяжелее и не столь эффективна как DSG, но ездить с ней в городской толчее гораздо удобнее и комфортнее.

[ + – ] Этот автомобиль С-класса предлагает потрясающе огромный багажник объемом 600 литров, а если сложит спинки, кстати, в удобной пропорции 40:60, то отсек увеличивается до впечатляющих 1555 литров Фото: Дмитрий Чабан

Она не "спотыкается" при резком ускорении с места или с минимальной скорости и в диапазоне первой-второй передач переключается плавней, чем "робот". Хочется больше драйва? Тогда режим Sport и подрулевые переключатели вам в помощь.

Или воспользуйтесь системой выбора режима движения. Спортивный режим делает немного более острой реакцию силового агрегата, а также тугим и точным рулевое управление. При торможении коробка аккуратно подыгрывает пониженными передачами, а на щитке приборов не появляется совет отпустить педаль акселератора для движения накатом и экономии топлива. Впрочем, Driving Mode Select позволяет создать и собственную конфигурацию.

[ + – ] В багажнике предусмотрена розетка на 12 V Фото: Skoda [ + – ] В багажнике масса различных крючков для пакетов и фиксирующих сеток Фото: Skoda [ + – ] Лючок для длинномеров позволяет закрепить на заднем ряду пару детских кресел, загрузить, скажем, лыжи, и отправиться семьей в горы. Или посадить сзади двух гастробайтеров и поехать на рынок/в магазин за плинтусами или карнизами Фото: Skoda [ + – ] Фиксаторы на "липучках" помогут зафиксировать груз в любом удобном месте Фото: Skoda [ + – ] Спинки заднего ряда можно сложить прямо из багажника Фото: Skoda [ + – ] Под полом расположен небольшой органайзер и докатка Фото: Skoda

В работе ходовой части новой Октавии А8 легко узнаются такие авто концерна Volkswagen, как Passat или Jetta с балкой в задней подвеске. В целом, Шкода едет комфортно и даже позволяет себе раскачку на неровной дороге при высокой скорости.

В тоже время, на невысоких скоростях колеса с 17-дюмовыми дисками хорошо и подробно передают грубые острые неровности. Различные горбики, стыки и гребенка асфальта не остаются незамеченными. Но более крупные, например, заплаты на дороге, колеса и подвеска отрабатывают хорошо.

Наши отзывы о новой Skoda Octavia и коробке Aisin

На момент подготовки материала диапазон цен на новую Шкода Октавия А8 в Украине лежит от 574 211 до 931 811 грн. Что очень неплохо на фоне немногочисленных конкурентов, учитывая, какое количество модификаций предлагает Octavia A8, включая дизельные и полноприводные версии, а также Skoda Octavia А8 с кузовом универсал.

[ + – ] С автоматом Aisin Skoda Octavia A8 приобрела приятную плавност работы трансмиссии в любых режимах Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы

Модификация Октавии А8 с мотором 1.4 TSI является действительно "золотой серединой" по своим характеристикам, оснащению и цене. А с автоматической коробкой Aisin Skoda Octavia A8 это еще и очень комфортный автомобиль с хорошим запасом надежности.

Плюсы Skoda Octavia A8

Просто огромный багажник

Большой набор умных и практичных решений Simply Clever

Большое количество модификаций

Надежный и комфортный в работе автомат Aisin

Минусы Skoda Octavia A8

Многие доступные в Европе и у конкурентов опции, ассистенты водителя и системы безопасности не предлагаются в Украине

Нельзя выбрать авто с бензиновым мотором и полным приводом

Технические характеристики Skoda Octavia A8 1,4 TSI:

Тип двигателя бензиновый, турбо с неспосредственным впрыском Количество двигателей 4 Объем двигателя 1 395 см 3 Мощность двигателя 110 кВт (150 л. с.) Крутящий момент 250 Нм Коробка передач 8-ст. АКП Расход топлива трасса - город 4,7 - 7,0 л / 100 км Максимальная скорость 223 км/ч Объем топливного бака 45 л

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