Цены на авто вырастут: в Украине начался дефицит популярных моделей
Мировой автопром испытывает дефицит микрочипов уже более года. Теперь с этой проблемой столкнулся и украинский авторынок.
В Украине начал ощущаться дефицит ряда популярных моделей авто. На складах дилеров осталось очень мало машин и за некоторыми из них уже выстроились очереди. Об этом в Facebook рассказал генеральный директор компании OTP Leasing Андрей Павлушин.
В качестве примера Андрей Павлушин наводит ситуацию с поиском недорогого седана Skoda, Nissan или Toyota по заказу клиента. На весь Киев в этом сегменте нашли всего две машины.
Насколько подорожают автомобили в Украине
Дефицит авто в Украине уже остро ощущается, сообщает Auto-Consulting. Причем, не хватает именно популярных моделей. Так, на кроссовер Toyota RAV4 сейчас попросту не принимают заказы. Возможно, в октябре или ноябре откроются склады, но в этом случае машины поступят в нашу страну в феврале-марте. Причем, покупатели не смогут выбирать особые комплектации – придется брать то, что будет на складе.
Купить Renault Duster 2021 можно, но в основном предложены версии с передним приводом и механической КПП. Полноприводные кроссоверы ожидаются в октябре, а популярная модификация с дизелем и автоматом – в ноябре.Важно
Схожая ситуация – и с Suzuki Vitara, купить можно только переднеприводные варианты, а модификации с полным приводом ожидаются уже в 2022 году.
Skoda Octavia можно заказать, но привезут авто только в феврале и только с 1,4-литровым турбомотором. Другие версии ожидаются в апреле-марте.
Из-за дефицита цены на авто в Украине поползут вверх. Впрочем, подорожание не будет резким – в среднем на 1-2% в месяц.
Дефицит микрочипов – проблема глобальная
Мировой автопром ощущает острый дефицит микросхем с 2020 года. И дело не только и не столько в эпидемии коронавируса. Два крупнейших предприятия по выпуску микрочипов (в Японии и Китае) пострадали от сильнейших пожаров и резко сократили производство.
К слову, именно из-за нехватки микрочипов в мире уже образуются кладбища новеньких автомобилей. Машины на конвейере попросту не могут окончательно собрать и планируют доукомплектовать позже. Другие автопроизводители попросту останавливают конвейеры на время.
Аналитическая компания AlixPartners прогнозирует, что нехватка микрочипов приведет к сокращению автопроизводства в 2021 году на 7,7 млн. единиц и убыткам отрасли в 210 млрд. долларов, сообщает Bloomberg. Стабилизировать ситуацию получится не раньше, чем через год.
Ранее Фокус рассказывал, что покупку авто в Украине можно будет оформить онлайн. Сервис заработает в приложении "Дія" и Электронном кабинете водителя.