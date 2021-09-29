Обнаружено кладбище авто с сотнями абсолютно новых Chevrolet (фото)

Пикапы Chevrolet Silverado стали жертвами дефицита автомобильных микрочипов. Количество авто на пустыре растет с каждым днем.

В американском штате Мичиган обнаружили пустырь с сотнями новых Chevrolet Silverado 2021 года. Автомобили только-только сошли с конвейера, но вынуждены простаивать под открытым небом. Их фото опубликовал сайт Autoevolution.

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[ + – ] Завод Chevrolet ощущает острую нехватку автомобильных микрочипов Фото: autoevolution.com

Пикапы Chevrolet Silverado появились на пустыре сравнительно недавно, причем привозят их туда прямо с завода. Однако развезти их по автосалонам нельзя, ведь они недоукомплектованы микросхемами, отвечающими за работу различных электронных систем.

Дело в том, что концерн General Motors, как и все крупные автопроизводители, сейчас ощущает острый дефицит микрочипов. На пикапы их попросту не хватило, и их решили пока оставить на импровизированном паркинге.

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Другие автопроизводители решили остановить заводские конвейеры на время, однако предприятие Chevrolet продолжает работать и ежедневно там выпускают по 1000 Silverado. Микрочипами удается оснастить лишь часть из них, а остальных – отправляют на хранение на пустырь.

[ + – ] Если дефицит микросхем не восполнят, авто со временем отправят на утилизацию Фото: autoevolution.com

В Chevrolet не оставляют надежду все же завершить сборку Silverado. Но для этого необходимо, чтобы достаточное количество микрочипов появилось на заводских складах уже в ближайшие месяцы.

В противном случае придется отправлять пикапы на утилизацию. Автомобили не могут стоять под открытым небом долгое время – они утратят товарный вид. Тем более, что скоро зима, а в Мичигане климат не самый теплый.

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