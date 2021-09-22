Обнаружено кладбище с тысячами новеньких BMW и Mini (видео)

На окраине канадского Ванкувера вот уже семь лет ржавеют под открытым небом почти три тысячи BMW и Mini. Удивительно, но они никогда не ездили по дорогам и остались в том виде, в каком сошли с конвейера.

На фото и видео с кладбища авто можно заметить седаны BMW 3, 5 и 7 Серий, кроссоверы Х1, мощные BMW M4 и M6, а также редкие заряженные версии от Alpina. Mini не так много – в основном это хэтчбеки и кабриолеты Cooper и Cooper S.

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Дело в том, что все эти новые BMW и Mini в количестве 2966 штук фактически списали, и они не могут эксплуатироваться. Скорее всего, рано или поздно их утилизируют.

[ + – ] Среди заброшенных авто - недешевые BMW M6 и редкие BMW-Alpina Фото: Motor1.com

Автомобили прибыли в канадский порт Галифакс еще в конце 2014 года. Их выгрузили с судна и как раз собирались развозить по автосалонам, как на Канаду обрушился сильнейший циклон.

Снежная буря и шторм нанесли автомобилям существенный ущерб. При их осмотре были отмечены неполадки электрооборудования и коррозия на деталях подвески. В управлении транспорта Канады объявили отзыв машин и запретили их эксплуатацию до устранения всех неисправностей.

[ + – ] Кладбище BMW и Mini

BMW и Mini подлежат восстановлению, но экономически это нецелесообразно. В BMW посчитали, что дешевле их утилизировать, но до сих пор не сделали этого.

Ранее Фокус сообщал, что после сильного урагана Ида в США насчитали свыше 200 тыс. авто-утопленников и часть из них могут со временем импортировать в Украину.