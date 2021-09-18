В Украине могут появиться тысячи очень дешевых авто из США: как узнать авто-утопленника
В скором времени в нашу страну ожидается наплыв недорогих б/у авто из США. Carfax назвал сколько авто пострадало от урагана "Ида".
Дело в том, что сильнейший ураган "Ида" сопровождался стихийными наводнениями. От них пострадали не только тысячи домов, но и множество автомобилей. И вот популярный сервис Carfax подсчитал, что таких машин оказалось свыше 212 тысяч.
Причем, наводнения были настолько сильными, что огромное количество автомобилей затопило по крышу. Естественно, владельцы будут избавляться от таких машин, тем более, что в подавляющем большинстве случаев они получат страховые выплаты.
Так что автомобили-утопленники уже отправляют прямиком на Copart и другие аукционы, причем велика вероятность, что продавать их будут по очень приятным ценам. Наверняка многие из них вскоре окажутся в Украине и вполне возможно, что недобросовестные продавцы могут скрыть прошлое машин.
Далеко не всегда авто-утопленник можно распознать, ведь следы контакта с водой пытаются скрыть. Распознать его можно по таким признакам:
- сырость и неприятный запах в салоне
- запотевание и конденсат в фарах или за стеклом панели приборов
- разводы и следы влаги на обивке, под чехлами сидений, под ковриками и в багажнике
- ржавчина в салоне (особенно выдает утопленника коррозия на креплениях сидений)
- постоянно загорается Check engine
- неисправности электрооборудования (электростеклоподъемников, поворотников, обогрева стекла, стеклоочистителей и тд)
Ранее Фокус сообщал о том, что украинцы смогут растаможить авто не выходя из дома.
Также мы выкладывали уникальные снимки урагана "Ида" с высоты в 1,5 млн километров и и показывал фотографии последствий стихийного бедствия в штате Луизиана.