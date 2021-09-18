В Украине могут появиться тысячи очень дешевых авто из США: как узнать авто-утопленника

В скором времени в нашу страну ожидается наплыв недорогих б/у авто из США. Carfax назвал сколько авто пострадало от урагана "Ида".

Дело в том, что сильнейший ураган "Ида" сопровождался стихийными наводнениями. От них пострадали не только тысячи домов, но и множество автомобилей. И вот популярный сервис Carfax подсчитал, что таких машин оказалось свыше 212 тысяч.

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[ + – ] Авто-утопленники уже отправляют на аукционы Фото: Associated Press

Причем, наводнения были настолько сильными, что огромное количество автомобилей затопило по крышу. Естественно, владельцы будут избавляться от таких машин, тем более, что в подавляющем большинстве случаев они получат страховые выплаты.

Так что автомобили-утопленники уже отправляют прямиком на Copart и другие аукционы, причем велика вероятность, что продавать их будут по очень приятным ценам. Наверняка многие из них вскоре окажутся в Украине и вполне возможно, что недобросовестные продавцы могут скрыть прошлое машин.

[ + – ] В общей сложности насчитали 212 тыс. авто-утопленников Фото: Wall Street Journal

Далеко не всегда авто-утопленник можно распознать, ведь следы контакта с водой пытаются скрыть. Распознать его можно по таким признакам:

сырость и неприятный запах в салоне

запотевание и конденсат в фарах или за стеклом панели приборов

разводы и следы влаги на обивке, под чехлами сидений, под ковриками и в багажнике

ржавчина в салоне (особенно выдает утопленника коррозия на креплениях сидений)

постоянно загорается Check engine

неисправности электрооборудования (электростеклоподъемников, поворотников, обогрева стекла, стеклоочистителей и тд)

Ранее Фокус сообщал о том, что украинцы смогут растаможить авто не выходя из дома.

Также мы выкладывали уникальные снимки урагана "Ида" с высоты в 1,5 млн километров и и показывал фотографии последствий стихийного бедствия в штате Луизиана.