"Потребуются недели": власти не знают, когда будут устранены последствия урагана "Ида" (фото)

Двое погибших, 1 млн домохозяйств без света, повреждены 18 систем водоснабжения – так ураган "Ида" прошелся по Югу США.

Ураган "Ида" нанес катастрофический ущерб юго-востоку штата Луизиана. Минимум два человека погибли, большая часть района Нового Орлеана остается без электроэнергии, прервана телефонная связь, спасатели добираются в затопленные дома, вывозя оттуда людей. Об этом сообщает CNN.

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"Похоже, что есть сотни, а может и больше людей, отрезанных в своих домах", – сказал CNN Джорди Бладсворт, капитан спасательной группы ВМС.

Когда ураган обрушился на побережье, скорость ветра в нем достигала 230 км/ч, что сделало его пятым по силе ураганом во всей истории США. Сейчас скорость устойчивого ветра снизилась до 56 км/ч (порывы – до 72 км/ч). Ураган переквалифицирован в тропический шторм, который медленно перемещается вглубь страны.

Однако он несет с собой много осадков, поэтому угрожает вызвать новые наводнения не только на Глубоком Юге страны, но и в долинах штатов Теннесси и Огайо.

По данным властей, не менее 1 млн домов и предприятий в Луизиане и Миссисипи, включая весь Новый Орлеан, остались без электроснабжения. Ущерб настолько велик, что для ремонта электросети "потребуются недели", предупредили официальные лица. Об этом сообщило Euronews.

Президент США Джо Байден виртуально встретился с губернаторами Луизианы и Миссисипи, а также с мэрами городов и округов, наиболее пострадавших от урагана, чтобы получить актуальную информацию и обсудить, как федеральное правительство может оказать помощь.

Около 3600 сотрудников FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям) размещены в Алабаме, Флориде, Джорджии, Луизиане, Миссисипи и Техасе. Они уже организовали в регионе выдачу более 3,4 млн обедов, доставку миллионов литров воды, распределение 35 700 брезентовых палаток и 200 электрогенераторов.

Пока считается, что ураган привел к гибели двух человек: автомобилиста, утонувшего в Новом Орлеане, и человека, попавшего под падающее дерево в Батон-Руж.

Власти сообщают, что печальных известий может быть больше, так как многие дороги остаются перекрытыми, а сотовая связь в ряде районов отключена. Кристина Стивенс, пресс-секретарь губернатора Луизианы, заявила, что, учитывая уровень разрушений, "у нас будет гораздо больше подтвержденных смертельных случаев".

"Вопросов больше, чем ответов. Я не могу сказать, когда будет восстановлено электричество. Я не могу сказать, когда весь мусор будет убран и произведен ремонт", – сказал сам губернатор Джон Бел Эдвардс.

"Ида" обрушился в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который в 2005 году прорвал дамбы Нового Орлеана, разрушил город и стал причиной гибели 1800 человек. На этот раз Новый Орлеан избежал катастрофического наводнения, которого опасались городские власти.

18 систем водоснабжения, обслуживающих около 255 тыс. клиентов в Луизиане, были выведены из строя.

Ураган обрушил гигантскую башню, через которую проходят линии электропередач через реку Миссисипи в район Нового Орлеана. Это и вызвало повсеместные отключения. Эта башня пережила "Катрину".

Из строя вышли более 3200 км линий электропередач, а также 216 подстанций. Ураган также повалил многочисленные опоры, повалил деревья на провода, вызвал взрыв трансформаторов.

Оператор AT&T сообщил, что его сотовая сеть в регионе потеряла 40% покрытия, но сейчас постепенно восстанавливается.

По данным метеорологов, в Слайделле, штат Луизиана, выпало не менее 39,8 см осадков, а в Новом Орлеане – 35,5 см. В других частях Луизианы и Миссисипи, Алабамы и Флориды осадки составили от 12,5 до 28 см.

Ранее Фокус писал, что 29 августа на побережье штата Луизиана обрушился ураган "Ида". Изначально ему присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

Река Миссисипи временно поменяла направление течения из-за урагана "Ида".