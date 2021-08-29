На побережье США обрушился ураган "Ида" (видео)

Власти Луизианы опасаются, что "Ида" окажется таким же разрушительным, как "Катрина", от которого в 2005 году погибли 1836 жителей штата.

В воскресенье, 29 августа на побережье штата Луизиана (США) обрушился ураган четвертой категории "Ида", сообщает New York Times.

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Этот шторм может стать одним из самых разрушительных для Нового Орлеана после урагана Катрина. Скорость ураганного ветра уже достигла более 150 миль в час.

"Это серьезный шторм, который будет проверять нас способами, которые мы не испытывали раньше", – заявил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.

Центр ураганов США предупредил, что "Ида" вызовет "чрезвычайно опасное штормовое затопление на 9 футов или выше" между Бернс-Пойнт (штат Луизиана) и Оушен-Спрингс (штат Миссисипи).

Также ожидаются сильнейшие порывы ветра и затопление территорий, поступают сообщения об отключениях электроэнергии.

Траектория и сила "Иды" — это серьезное испытание для дамб, насосов и шлюзов, которые были укреплены вокруг Нового Орлеана после "Катрины".

[ + – ] Ураган "Ида"

Жители Луизианы спешат эвакуироваться из опасного региона. Официальные лица считают, что сотни тысяч людей уже покинули столичный регион, однако многие люди остались, укрывшись на месте.

Шторм быстро усилился из-за того, что вода в заливе очень теплая, а более теплая вода дает больше энергии шторму.

Исследования показали, что океаны обычно нагреваются в результате антропогенных выбросов парниковых газов, в результате чего быстрая интенсификация ураганов происходит все чаще.

[ + – ] "Ида" достиг побережья США

Для оказания помощи в эвакуации после урагана в городе дежурит 100 машин скорой помощи и служб экстренной медицинской помощи, также развернуты 13 городских поисково-спасательных команд.

В Луизиане Красный Крест планирует открыть десятки приютов не менее чем для 16 000 человек.

[ + – ] Ситуация в регионе

Ранее сообщалось, что 27 августа мэр Латойя Кантрелл призвала жителей города Новый Орлеан к обязательной эвакуации в связи с приближением урагана "Ида".

Фокус сообщал о том, что в Нью-Йорке шторм Анри ударил молнией в седьмое самое высокое здание в мире — Всемирный торговый центр 1.

Также мы писали, что в Тверской области (РФ) из-за урагана три человека погибли и тысячи остались без света.