Жители Нового Орлеана массово покидают город из-за приближения урагана "Ида" (видео)

У города нет времени, чтобы принять меры для безопасной эвакуации, поэтому власти полагаются на волонтеров. Синоптики прогнозируют масштабные разрушения.

27 августа Мэр Латойя Кантрелл призвала жителей города Новый Орлеан к обязательной эвакуации в связи с приближением урагана "Ида". Об этом сообщает CBS News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Глава города настаивает на перемещении в безопасные места всех горожан, которые оказались за пределами систмы защиты от наводнений. Латойя Кантрелл также попросила волонтеров помощь эвакуировать граждан, нуждающихся в медицинской помоши.

Там, где нет отводных каналов, туннелей, насосов и других вспомогательных конструкций, Национальная служба погоды прогнозирует "катастрофический" и "опасный для жизни" уровень угрозы. Предполагается, что ураган "Ида" может вызвать продолжительный ветер до 50 м/с, способный повредить линии электропередач, деревья и дома.

Как передает CNN, Латойя Контрелл признала, что городские город не может официально объявить обязательную эвакуацию по всему городу, потому как не успевает принять все необходимые меры, в частности, изменить дорожное движение и "развернуть" полосы для массового выезда людей на автомобилях. На видео с камер, опубликованном в Twitter, множество автомобилей заполонили дорогу на выезде из Нового Орлеана, однако пробок нет.

"Ситуация намного серьезнее, чем была шесть часов назад, и ураган представляет серьезную угрозу для жителей города Новый Орлеан. Время против нас", — отметила мэр.

Власти Нового Орлеана уже объявили чрезвычайное положение вскоре после того, как губернатор Джон Бел Эдвардс подписал чрезвычайное положение для всего штата Луизиана. Стоит отметить, что приближение урагана совпало с ростом заболеваемости COVID-19 в Новом Орлеане. Город полностью закроют в понедельник, 30 августа, что даст возможность добровольно эвакуироваться сотрудникам, имеющим на это право.

"Народ Луизианы снова и снова подвергается испытаниям, и хотя я надеюсь и молюсь, чтобы этот шторм не принес разрушения нашему штату, мы должны быть готовы принять на себя основной удар суровой погоды", — заявил Бел Эдвардс.

Ранее писали, как в Нью-Йорке шторм Анри ударил молнией в седьмое самое высокое здание в мире — Всемирный торговый центр 1. Местная жительница сняла природное явление на видео и разместила в Instagram.

Сообщали также, что три человека погибли и тысячи остались без света из-за урагана в Тверской области. Спасателям пришлось восстанавливать электроснабжение в 90 населенных пунктах. Вскоре непогода добралась и до Москвы.