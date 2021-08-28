Жителі Нового Орлеана масово залишають місто через наближення урагану "Іда" (відео)

У міста немає часу, щоб вжити заходів для безпечної евакуації, тому влада покладається на волонтерів. Синоптики прогнозують масштабні руйнування.

27 серпня Мер Латойя Кантрелл закликала жителів міста Новий Орлеан до обов'язкової евакуації у зв'язку з наближенням урагану "Іда". Про це повідомляє CBS News.

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Глава міста наполягає на переміщенні в безпечні місця всіх городян, які опинилися за межами систма захисту від повеней. Латойя Кантрелл також попросила волонтерів допомогти евакуювати громадян, які потребують медичної допомоги.

Там, де немає відвідних каналів, тунелів, насосів та інших допоміжних конструкцій, Національна служба погоди прогнозує "катастрофічний" і "небезпечний для життя" рівень загрози. Передбачається, що ураган "Іда" може викликати тривалий вітер до 50 м/с, здатний пошкодити лінії електропередач, дерева і будинки.

Як передає CNN, Латойя Контрелл визнала, що міські місто не може офіційно оголосити обов'язкову евакуацію по всьому місту, бо не встигає вжити всіх необхідних заходів, зокрема, змінити дорожній рух і "розвернути" зустрічні смуги для масового виїзду людей на автомобілях. На відео з камер, опублікованому в Twitter, безліч автомобілів заполонили дорогу на виїзді з Нового Орлеана, однак заторів немає.

"Ситуація набагато серйозніше, ніж була шість годин тому, і ураган представляє серйозну загрозу для жителів міста Новий Орлеан. Час проти нас", — зазначила мер.

Влада Нового Орлеана вже оголосили надзвичайний стан незабаром після того, як губернатор Джон Бел Едвардс підписав надзвичайний стан для всього штату Луїзіана. Варто відзначити, що наближення урагану співпало із зростанням захворюваності COVID-19 в Новому Орлеані. Місто повністю закриють у понеділок, 30 серпня, що дасть можливість добровільно евакуюватися співробітникам, які мають на це право.

"Народ Луїзіани знову і знову піддається випробуванням, і хоча я сподіваюся і молюся, щоб цей шторм не приніс руйнування нашого штату, ми повинні бути готові прийняти на себе основний удар суворої погоди", — заявив Бел Едвардс.

Раніше писали, як в Нью-Йорку шторм Анрі вдарив блискавкою У сьому найвища будівля в світі — Всесвітній торговий центр 1. Місцева мешканка зняла природне явище на відео і розмістила в Instagram.

Повідомляли також, що три людини загинули і тисячі залишилися без світла через ураган в Тверській області. Рятувальникам довелося відновлювати електропостачання в 90 населених пунктах. Незабаром негода дісталася і до Москви.