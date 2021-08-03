Ураган обрушився на Тверську область: троє загиблих, тисячі людей залишилися без світла (відео)

Рятувальні бригади намагаються оперативно відновити електропостачання в 90 населених пунктах. Після Тверській області ураган дістався до Москви і Підмосков'я.

Жертвами потужного урагану, що обрушився на Тверську область, стали двоє дорослих і одна дитина, повідомляє РІА Новини.

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За словами журналістів, швидкість вітру 2 серпня досягала 25 метрів за секунду, а найбільше від негоди постраждало місто Андреаполь. Дерева падали на житлові будинки та дороги.

Руйнівний ураган пошкодив лінії електропередачі, через що в Тверській області виникли проблеми з електрикою.

У результаті урагану в регіоні загинули троє людей — двоє дорослих і одна дитина. Різні травми та пошкодження через негоду отримали 15 жителів Тверської області.

"Частково порушено енергопостачання в чотирьох муніципальних утвореннях (90 населених пунктів, 1678 будинків, 2278 осіб)", — цитує ТАСС регіональне управління МНС Росії.

[ + – ] Торнадо в Тверській області

До ранку в Осташківський міський округ, який серйозно постраждав у результаті шквальних вітрів і злив, прибуде вісім рятувальних бригад із Ярославської області. Адміністрація округу повідомила, що через негоду загинув турист, який прибув із Москви.

"Глава Осташківського міського округу Олексій Титов провів засідання комісії з надзвичайних ситуацій. На засіданні були оцінені наслідки урагану. Найбільше постраждало від погоди село Рогожа. На жаль, загинув турист із Москви ... Також адміністрація запросила підтримку, яка буде надана у вигляді восьми бригад із Ярославської області, які прибудуть до ранку", — сказано в повідомленні адміністрації.

Журналісти відзначають, що у Тверській області через складні погодні умови оголошені екстрене попередження та жовтий рівень погодної небезпеки.

[ + – ] Торнадо в Тверській області

Після Тверської області потужний ураган обрушився на Москву та Підмосков'я. Опади з громом і блискавкою торкнулися кількох столичних районів, а синоптики попереджають, що погані погодні умови затримаються до 3 серпня.

"Минулої ночі в результаті зливи сталося падіння 15 дерев у Клину, Ленінському, Жуковському, Чехові й Електрогорську, пошкоджено п'ять автомобілів. Крім того, у 13 населених пунктах Підмосков'я сталося відключення електропостачання, зараз воно відновлено", — йдеться в повідомленні ТАСС.

Раніше Фокус повідомляв, що на курортну Кирилівку обрушилися руйнівні смерчі та шторм. Смерчі утворилися над курортом через прихід циклону, а вихори зі спалахами блискавок очевидці бачили з віддалених районів міста.

Також Фокус розповідав, що в Чехії потужний торнадо вбив п'ятьох людей і знищив чотири села. У регіонах Бржецлав і Годонін постраждали близько 300 осіб. Була знищена половина села Грушки. У зону лиха направлені чеські військовослужбовці для ліквідації наслідків негоди.