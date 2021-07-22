На курортну Кирилівку обрушилися руйнівні смерчі та шторм (відео)

Смерчі утворилися над курортом через прихід циклону. Вихори зі спалахами блискавок очевидці бачили з віддалених районів Кирилівки.

У четвер, 22 липня, над курортною Кирилівкою пронеслися два смерчі, повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь.

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Як нагадують журналісти, на Азовському морі через прихід циклону різко змінилася погода — спека пішла, а їй на зміну прийшли шквальні вітри і дощі.

А перед зливою жителі Кирилівки зняли смерч, який утворився над Азовським морем. Вихор було видно з кількох районів курортного населеного пункту.

[ + – ] Смерч у Кирилівці

Через кілька годин, як пише видання РІА Мелітополь, ще один смерч утворився на узбережжі Бірючого острова. Чорний стовп, який осяювали спалахи блискавок у грозових хмарах, виглядав дуже загрозливо.

Новий смерч не на жарт налякав очевидців, яким вдалося зняти природне явище на камеру.

[ + – ] Смерч у Кирилівці

[ + – ] Смерч у Кирилівці

[ + – ] Смерч у Кирилівці

Instagram-акаунт "Інфо Кирилівка" повідомляє, що після двох смерчів на популярний курорт обрушився руйнівний шторм із дощами. На опублікованих кадрах видно, як люди, які займаються прокатом спорядження і надувних бананів, намагаються врятувати свій товар від шквального вітру.

"Вперше таке бачу. Ніхто не постраждав", — йдеться у підписі до відео.

[ + – ] Смерч і шторм у Кирилівці

Кадрами негоди в Кирилівці діляться й інші користувачі Instagram. На одному з відео можна побачити, що рух на місцевих дорогах ускладнений через великий потік води.

[ + – ] Смерч і шторм у Кирилівці

[ + – ] Смерч і шторм у Кирилівці

Раніше Фокус повідомляв, що в Одеській області над морем пронісся потужний смерч. Для українців подібне видовище є рідкістю, оскільки водяні смерчі найчастіше зустрічаються в тропічних широтах, а власне смерч вдалося зняти біля міста Южне.

Також Фокус розповідав, що синоптики прогнозують сезон ще більших ураганів. Якщо в минулому році було 30 названих штормів і 13 ураганів, враховуючи шість, які були визнані "серйозними" (категорія три і вище), то в 2021 році експерти обіцяють ще більше смерчів.