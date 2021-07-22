На курортную Кирилловку обрушились разрушительные смерчи и шторм (видео)

Смерчи образовались над курортом из-за прихода циклона, а вихри со вспышками молний очевидцы видели из отдаленных районов города.

В четверг, 22 июля, над курортной Кирилловкой пронеслись два смерча, сообщает местное издание РИА Мелитополь.

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Как напоминают журналисты, на Азовском море из-за прихода циклона резко сменилась погода — жара ушла, а ей на смену пришли шквальные ветра и дожди.

А перед ливнем жители Кирилловки засняли смерч, который образовался над Азовским морем. Вихрь было видно из нескольких районов курортного населенного пункта.

[ + – ] Смерч в Кирилловке

Через несколько часов, как пишет издание РИА Мелитополь, еще один смерч образовался на побережье Бирючего острова. Черный столб, озаряемый вспышками молний в грозовых тучах, выглядел очень угрожающе.

Новый смерч не на шутку напугал очевидцев, которым удалось заснять природное явление на камеру.

[ + – ] Смерч в Кирилловке

[ + – ] Смерч в Кирилловке

[ + – ] Смерч в Кирилловке

Instagram-аккаунт "Инфо Кирилловка" сообщает, что после двух смерчей на популярный курорт обрушился разрушительный шторм с дождями. На опубликованных кадрах видно, как люди, занимающиеся прокатом снаряжения и надувных бананов, пытаются спасти свой товар от шквального ветра.

"Первый раз такое вижу. Никто не пострадал", — говорится в подписи к видео.

[ + – ] Смерч и шторм в Кирилловке

Кадрами непогоды в Кирилловке делятся и другие пользователи Instagram. На одном из видео можно увидеть, что движение по местным дорогам затруднено из-за большого потока воды.

[ + – ] Смерч и шторм в Кирилловке

[ + – ] Смерч и шторм в Кирилловке

Ранее Фокус сообщал, что в Одесской области над морем пронесся мощный смерч. Для украинцев подобное зрелище является редкостью, так как водяные смерчи чаще всего встречается в тропических широтах, а сам смерч удалось заснять возле города Южный.

Также Фокус рассказывал, что синоптики прогнозируют сезон еще больших ураганов. Если в прошлом году было 30 названных штормов и 13 ураганов, включая шесть, которые были признаны "серьезными" (категория три и выше), то в 2021 году эксперты обещают еще больше смерчей.