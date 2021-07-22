На курортную Кирилловку обрушились разрушительные смерчи и шторм (видео)
Смерчи образовались над курортом из-за прихода циклона, а вихри со вспышками молний очевидцы видели из отдаленных районов города.
В четверг, 22 июля, над курортной Кирилловкой пронеслись два смерча, сообщает местное издание РИА Мелитополь.
Как напоминают журналисты, на Азовском море из-за прихода циклона резко сменилась погода — жара ушла, а ей на смену пришли шквальные ветра и дожди.
А перед ливнем жители Кирилловки засняли смерч, который образовался над Азовским морем. Вихрь было видно из нескольких районов курортного населенного пункта.
Через несколько часов, как пишет издание РИА Мелитополь, еще один смерч образовался на побережье Бирючего острова. Черный столб, озаряемый вспышками молний в грозовых тучах, выглядел очень угрожающе.
Новый смерч не на шутку напугал очевидцев, которым удалось заснять природное явление на камеру.
Instagram-аккаунт "Инфо Кирилловка" сообщает, что после двух смерчей на популярный курорт обрушился разрушительный шторм с дождями. На опубликованных кадрах видно, как люди, занимающиеся прокатом снаряжения и надувных бананов, пытаются спасти свой товар от шквального ветра.
"Первый раз такое вижу. Никто не пострадал", — говорится в подписи к видео.
Кадрами непогоды в Кирилловке делятся и другие пользователи Instagram. На одном из видео можно увидеть, что движение по местным дорогам затруднено из-за большого потока воды.
Ранее Фокус сообщал, что в Одесской области над морем пронесся мощный смерч. Для украинцев подобное зрелище является редкостью, так как водяные смерчи чаще всего встречается в тропических широтах, а сам смерч удалось заснять возле города Южный.
Также Фокус рассказывал, что синоптики прогнозируют сезон еще больших ураганов. Если в прошлом году было 30 названных штормов и 13 ураганов, включая шесть, которые были признаны "серьезными" (категория три и выше), то в 2021 году эксперты обещают еще больше смерчей.