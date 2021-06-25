У Чехії потужний торнадо вбив п'ятьох людей і знищив чотири села (відео)

Постраждали майже три сотні місцевих жителів. Оголошена надзвичайна ситуація третього ступеня.

У Чехії на південному сході країни пронісся потужний торнадо. П'ятеро людей загинули. Частково зруйновані, щонайменше, чотири села. Про це повідомляє Irozhlas.

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У регіонах Бржецлав і Годонін постраждали майже 300 осіб. Була знищена половина села Грушки, там також постраждали декілька жителів, розповів староста села Марек Бабіш.

"Залишилися тільки стіни по периметру без дахів і вікон. Людям ніде сховатися", — розповів він.

"Тут хаос і паніка, схоже на зону військових дій", — розповів один із жителів села Лужиця, зруйнованого торнадо.

Чеська армія вже вирушила розгрібати завали в зону лиха. Також сусідні Австрія та Словаччина відправили загони рятувальників на допомогу.

[ + – ] Руйнування в селі Грушки Фото: DenikN

Торнадо також викликав серйозні перебої в подачі електроенергії. Вранці в п'ятницю без електрики залишилися 78 000 домогосподарств та компаній.

На міжнародній трасі "Прага — Братислава" біля постраждалих від лиха населених пунктів через повалені на дорогу дерева й опори ліній електропередач утворилися затори довжиною понад 50 км в обох напрямках.

Віцепрем'єр і міністр МВС Чехії Ян Гамачек повідомив, що всі загони рятувальників відправлені в район міста Годонін. Гамачек закликав громадян не виходити з дому на вулицю, оскільки існує небезпека утворення нового торнадо.

Метеоролог Міхал Жак припустив, що це може бути торнадо F-4, що стане рекордом у новітній історії країни. Це був перший торнадо з 2018 року, що пронісся над Чехією. Швидкість вітру коливалася від 332 до 418 км/год.

Згідно з дослідженням Інституту географії Університету Масарика, у період із 1119 по 2017 рр. в Чехії було зареєстровано 108 доведених або ймовірних серйозних торнадо. Зафіксовані торнадо найчастіше виникали в 1920-х і 1930-х роках, а також у першому десятилітті XXI століття.