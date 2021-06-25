В Чехии мощный торнадо убил пять человек и уничтожил четыре деревни (видео)

Пострадали около трех сотен местных жителей. Объявлена чрезвычайная ситуация третьей степени

В Чехии на юго-востоке страны пронесся мощный торнадо. Пять человек погибли. Частично разрушены, по меньшей мере, четыре села. Об этом сообщает Irozhlas.

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В регионах Бржецлав и Годонин пострадали около 300 человек. Была уничтожена половина села Грушки, там также пострадали несколько жителей, рассказал староста села Марек Бабиш.

"Остались только стены по периметру без крыш и окон. Людям негде спрятаться", — рассказал он.

"Здесь хаос и паника, похоже на зону военных действий", — рассказал один из жителей деревни Лужице, разрушенной торнадо.

Чешская армия уже отправилась разгребать завалы в зону бедствия. Также соседние Австрия и Словакия отправили отряды спасателей на помощь.

[ + – ] Разрушения в деревне Грушки Фото: DenikN

Торнадо также вызвал серьезные перебои в подаче электроэнергии. Утром в пятницу без электричества остались 78 000 домохозяйств и компаний.

На международной трассе "Прага — Братислава" возле пострадавших от бедствия населенных пунктов из-за поваленных на дорогу деревьев и опор линий электропередач образовалась пробка длиной более 50 км в обоих направлениях.

Вице-премьер и министр МВД Чехии Ян Гамачек сообщил, что все отряды спасателей отправлены в район города Годонин. Гамачек призвал граждан не выходить из дома на улицу, так как существует опасность образования нового торнадо.

Метеоролог Михал Жак предположил, что это может быть торнадо F-4, что станет рекордом в новейшей истории страны. Это был первый торнадо с 2018 года, пронесшийся над Чехией. Скорость ветра колебалась от 332 до 418 км/ч.

Согласно исследованию Института географии Университета Масарика, в период с 1119 по 2017 гг. в Чехии было зарегистрировано 108 доказанных или вероятных серьезных торнадо. Выявленные торнадо чаще всего возникали в 1920-х и 1930-х годах, а также в первом десятилетии XXI века.