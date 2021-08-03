Ураган обрушился на Тверскую область: трое погибших, тысячи человек остались без света (видео)

Спасательные бригады пытаются оперативно восстановить электроснабжение в 90 населенных пунктах. После Тверской области ураган добрался до Москвы и Подмосковья.

Жертвами мощного урагана, обрушившегося на Тверскую область, стали двое взрослых и один ребенок, сообщает РИА Новости.

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По словам журналистов, скорость ветра 2 августа достигала 25 метров в секунду, а больше всех от непогоды пострадал город Андреаполь. Деревья падали на жилые дома и дороги.

Разрушительный ураган повредил линии электропередачи, из-за чего в Тверской области возникли проблемы с электричеством.

В результате урагана в регионе погибли трое человек — двое взрослых и один ребенок. Различные травмы и повреждения из-за непогоды получили 15 жителей Тверской области.

"Частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)", — цитирует ТАСС региональное управление МЧС России.

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К утру в Осташковский городской округ, который серьезно пострадал в результате шквальных ветров и ливней, прибудет восемь спасательных бригад из Ярославской области. Администрация округа сообщила, что из-за непогоды погиб турист, прибывший из Москвы.

"Глава Осташковского городского округа Алексей Титов провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании были оценены последствия урагана. Наиболее пострадала от погоды деревня Рогожа. К сожалению, погиб турист из Москвы… Также администрация запросила поддержку, которая будет оказана в виде восьми бригад из Ярославской области, которые прибудут к утру", — сказано в сообщении администрации.

Журналисты отмечают, что Тверской области из-за сложных погодных условий объявлены экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.

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После Тверской области мощный ураган обрушился на Москву и Подмосковье. Осадки с громом и молнией затронули несколько столичных районов, а синоптики предупреждают, что плохие погодные условия задержатся до 3 августа.

"Минувшей ночью в результате ливня произошло падение 15 деревьев в Клину, Ленинском, Жуковском, Чехове и Электрогорске, повреждено пять автомобилей. Кроме того, в 13 населенных пунктах Подмосковья произошло отключение электроснабжения, в настоящее время оно восстановлено", — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее Фокус сообщал, что на курортную Кирилловку обрушились разрушительные смерчи и шторм. Смерчи образовались над курортом из-за прихода циклона, а вихри со вспышками молний очевидцы видели из отдаленных районов города.

Также Фокус рассказывал, что в Чехии мощный торнадо убил пять человек и уничтожил четыре деревни. В регионах Бржецлав и Годонин пострадали около 300 человек. Была уничтожена половина села Грушки. В зону бедствия направлены чешские военнослужащие для ликвидации последствий непогоды.