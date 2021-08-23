У Нью-Йорку шторм Анрі вдарив блискавкою у сьому найвища будівлю в світі (відео)

Шторм приніс на північний схід США сильну зливу, ураган і завдав шкоди кільком штатам.

Мешканка Нью-Йорка зняла на відео, як тропічний шторм Анрі б'є блискавкою в будівлю Всесвітнього торгового центру 1 (One World Trade Center). Удар блискавки на відео зловила користувачка Instagram під ніком lianvira.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Шторм приніс на північний схід США сильну злива, ураган і завдав шкоди кільком штатам. Мільйонам людей було рекомендовано підготуватися до повені, а також повалених дерев і обривів на лініях електропередач.

За словами автора відео, вона перебувала на даху Рокфеллер-центру, коли змогла зафіксувати удар блискавки в сусідню будівлю. Мешканка Нью-Йорка додала в коментарях, що літаючий предмет на відео — повітряна куля, яку віднесло вітром.

Відзначимо, що Всесвітній торговий центр 1 або Вежа Свободи є сьомим за висотою хмарочосом у світі, а також найвищою будівлею в Західній півкулі.

За даними Національного центру ураганів (NHC), шторм приніс з собою ураганний вітер зі швидкістю 120 км/год. У суботу, 21 серпня, всього 42 млн осіб в регіоні були попереджені про ураган або тропічному штормі.

Також в центрі попередили, що Анрі може викликати штормовий нагон — коли вода в океані піднімається вище свого нормального рівня — від 1 до 1,5 метрів в деяких областях. У деяких районах очікуються опади у обсязі від 7,5 до 15 см.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав жителів залишатися вдома і користуватися громадським транспортом, якщо поїздку неможливо перенести.