В Нью-Йорке шторм Анри ударил молнией в седьмое самое высокое здание в мире (видео)

Шторм принес на северо-восток США сильный ливень, ураган и нанес ущерб нескольким штатам.

Жительница Нью-Йорка сняла на видео, как тропический шторм Анри бьет молнией в здание Всемирного торгового центра 1 (One World Trade Center). Удар молнии на видео поймала пользовательница Instagram под ником lianvira.

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Шторм принес на северо-восток США сильный ливень, ураган и нанес ущерб нескольким штатам. Миллионам людей было рекомендовано подготовиться к наводнению, а также поваленным деревьями и обрывам на линиях электропередач.

По словам автора видео, она находилась на крыше Рокфеллер-центра, когда смогла запечатлеть удар молнии в соседнее здание. Жительница Нью-Йорка добавила в комментариях, что летающий предмет на видео – воздушный шар, который унесло ветром.

Отметим, что Всемирный торговый центр 1 или Башня Свободы является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии.

По данным Национального центра ураганов (NHC), шторм принес с собой ураганный ветер со скоростью 120 км/ч. В субботу, 21 августа, всего 42 млн человек в регионе были предупреждены об урагане или тропическом шторме.

Также в центре предупредили, что Анри может вызывать штормовые нагоны – когда вода в океане поднимается выше своего нормального уровня – от 1 до 1,5 метров в некоторых областях. В некоторых районах ожидаются осадки в объеме от 7,5 до 15 см.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей оставаться дома и пользоваться общественным транспортом, если поездку невозможно перенести.