На узбережжя США обрушився ураган "Іда" (відео)

Влада Луїзіани побоюються, що "Іда" виявиться таким же руйнівним, як "Катріна", від якого в 2005 році загинули 1836 жителів штату.

У неділю, 29 серпня на узбережжя штату Луїзіана (США) обрушився ураган четвертої категорії "Іда", повідомляє New York Times.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Цей шторм може стати одним з найбільш руйнівних для Нового Орлеана після урагану "Катріна". Швидкість ураганного вітру вже сягнула понад 150 миль на годину.

"Це серйозний шторм, який буде перевіряти нас способами, які ми не відчували раніше", — заявив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс.

Центр ураганів США попередив, що "Іда" викличе "надзвичайно небезпечне штормове затоплення на 9 футів або вище" між Бернс-Пойнт (штат Луїзіана) і Оушен-Спрінгс (штат Міссісіпі).

Також очікуються сильні пориви вітру і затоплення територій, надходять повідомлення про відключення електроенергії.

Траєкторія і сила "Іди" — це серйозне випробування для дамб, насосів і шлюзів, які були укріплені навколо Нового Орлеана після "Катріни".

[ + – ] Ураган "Іда"

Жителі Луїзіани поспішають евакуюватися з небезпечного регіону. Офіційні особи вважають, що сотні тисяч людей вже покинули цей регіон, однак багато людей залишилися, сховавшись на місці.

Шторм швидко посилився через те, що вода в океані дуже тепла, а тепліша вода дає більше енергії шторму.

Дослідження показали, що океани зазвичай нагріваються в результаті антропогенних викидів парникових газів, в результаті чого швидка інтенсифікація ураганів відбувається все частіше.

[ + – ] "Іда" досяг узбережжя США

Для надання допомоги в евакуації після урагану в місті чергує 100 машин швидкої допомоги і служб екстреної медичної допомоги, також розгорнуті 13 міських пошуково-рятувальних команд.

У Луїзіані Червоний Хрест планує відкрити десятки притулків не менше ніж для 16 000 чоловік.

[ + – ] Ситуація в регіоні

Раніше повідомлялося, що 27 серпня мер Латойя Кантрелл закликала жителів міста Новий Орлеан до обов'язкової евакуації у зв'язку з наближенням урагану "Іда".

Фокус повідомляв про те, що в Нью-Йорку шторм Анрі вдарив блискавкою у сьому найвищу будівлю в світі — Всесвітній торговий центр 1.

Також ми писали, що в Тверській області (РФ) через ураган три людини загинули і тисячі залишилися без світла.