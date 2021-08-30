Река Миссисипи в США потекла вспять из-за урагана "Ида" (карта, видео)

Подобное было и во время катастрофического урагана "Катрина", но это крайне редкое явление.

На юге США река Миссисипи поменяла направление течения из-за урагана "Ида", обрушившегося в воскресенье, 29 августа, на побережье штата Луизиана. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по местному времени (20 часов по киевскому). Сильный ветер гнал морскую воду в сторону берега, в результате уровень воды Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,1 м, а течение в низовье реки поменяло свое направление. Это грозит затоплениями.

В окрестностях крупнейшего в штате города Новый Орлеан река текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. Специалисты отмечают, что подобное было и во время катастрофического урагана "Катрина" в 2005 году, но это крайне редкое явление.

Авиакомпании American Airlines и United Airlines отменили вылеты из международного аэропорта "Джексон-Медгар Уайли Эверс" в понедельник, 30 августа. Возобновление полетов возможно во вторник.

Из-за разрушения крыш десятки пациентов больниц срочно вывозят в другие места.

Город Жан Лафит был "полностью опустошен" ураганом Ида, и спасатели не смогли добраться до сотен жителей, оказавшихся в затруднительном положении после того, как рухнул мост, сообщил CNN мэр города Тим Кернер. По его словам, лодки нельзя поставить на воду из-за сильного ветра.

"Мы и раньше страдали от наводнений. Мы и раньше страдали от штормов. Но я никогда в жизни не видел такой воды", – сказал Кернер.

По данным сайта мониторинга PowerOutage, более 1 млн потребителей в Луизиане остались без электричества.

В настоящее время ураган "Ида" продолжает медленно ослабевать. Скорость устойчивого ветра снизилась до 95 миль в час (150 км/ч), что соответствует урагану 1-й категории.

Центр "Иды" сейчас находится примерно в 60 км к северо-западу от Нового Орлеана. По прогнозу, он пойдет дальше на северо-восток США.

Ранее Фокус писал, что 29 августа на побережье американского штата Луизиана обрушился ураган "Ида". Изначально он был четвертой категории из пяти, однако спустя сутки ослаб на две позиции.

Руководители штата выражали опасение, что "Ида" окажется таким же разрушительным, как ураган "Катрина", от которого в 2005 году погибли 1 836 человек.

27 августа мэр Латойя Кантрелл призвала жителей Нового Орлеана к эвакуации в связи с приближением урагана "Ида".