Річка Міссісіпі у США потекла назад через ураган "Іда" (карта, відео)

Подібне було й під час катастрофічного урагану "Катріна", але це вкрай рідкісне явище.

На півдні США річка Міссісіпі змінила напрямок течії через ураган "Іда", що обрушився в неділю, 29 серпня, на узбережжі штату Луїзіана. Про це повідомила телекомпанія CNN.

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Ураган четвертого ступеня обрушився на узбережжя Мексиканської затоки в Луїзіані після полудня за місцевим часом (20:00 за київським). Сильний вітер гнав морську воду в сторону берега, внаслідок чого рівень води Міссісіпі піднявся щонайменше на 2,1 м, а течія в пониззі річки змінила свій напрямок. Це загрожує затопленнями.

В околицях найбільшого в штаті міста Новий Орлеан річка текла у зворотному напрямку зі швидкістю майже 1,5 м/с. Фахівці зазначають, що подібне було й під час катастрофічного урагану "Катріна" в 2005 році, але це вкрай рідкісне явище.

Авіакомпанії American Airlines і United Airlines скасували вильоти з міжнародного аеропорту "Джексон-Медгар Вайлі Еверс" у понеділок, 30 серпня. Відновлення польотів можливе у вівторок.

Через руйнування дахів десятки пацієнтів лікарень терміново вивозять в інші місця.

Місто Жан Лафіт було "повністю спустошене" ураганом Іда, і рятувальники не змогли дістатися до сотень жителів, які опинилися в скрутному становищі після того, як обвалився міст, повідомив CNN мер міста Тім Кернер. За його словами, човни не можна поставити на воду через сильний вітер.

"Ми й раніше страждали від повеней. Ми й раніше страждали від штормів. Але я ніколи в житті не бачив такої води", — сказав Кернер.

За даними сайту моніторингу PowerOutage, понад 1 млн споживачів у Луїзіані залишилися без електрики.

Наразі ураган "Іда" продовжує повільно слабшати. Швидкість сталого вітру знизилася до 95 миль на годину (150 км/год), що відповідає урагану 1-ї категорії.

Центр "Іди" зараз знаходиться приблизно у 60 км на північний захід від Нового Орлеана. За прогнозом, він піде далі на північний схід США.

Раніше Фокус писав, що 29 серпня на узбережжя американського штату Луїзіана обрушився ураган "Іда". Спочатку він був четвертої категорії з п'яти, проте через добу ослаб на дві позиції.

Керівники штату висловлювали побоювання, що "Іда" виявиться таким же руйнівним, як ураган "Катріна", від якого в 2005 році загинули 1 836 осіб.

27 серпня мер Латойя Кантрелл закликала жителів Нового Орлеана до евакуації у зв'язку з наближенням урагану "Іда".