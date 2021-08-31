"Будуть потрібні тижні": влада не знає, коли будуть усунені наслідки урагану "Іда" (фото)

Двоє загиблих, 1 млн домогосподарств без світла, пошкоджено 18 систем водопостачання — так ураган "Іда" пройшовся по Півдню США.

Ураган "Іда" завдав катастрофічних збитків південному сходу штату Луїзіана. Мінімум дві людини загинули, більша частина району Нового Орлеана залишається без електроенергії, перерваний телефонний зв'язок, рятувальники добираються в затоплені будинки, вивозячи звідти людей. Про це повідомляє CNN.

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"Схоже, що є сотні, а може, і більше людей, відрізаних у своїх будинках", — сказав CNN Джорді Бладсворт, капітан рятувальної групи ВМС.

Коли ураган обрушився на узбережжя, швидкість вітру в ньому сягала 230 км/год, що зробило його п'ятим за силою ураганом у всій історії США. Зараз швидкість сталого вітру знизилася до 56 км/год (пориви — до 72 км/год). Ураган перекваліфікований на тропічний шторм, який повільно переміщається вглиб країни.

Однак він несе з собою багато опадів, тому загрожує викликати нові повені не тільки на Глибокому Півдні країни, а й у долинах штатів Теннессі й Огайо.

За даними влади, не менше 1 млн будинків і підприємств в Луїзіані і Міссісіпі, включаючи весь Новий Орлеан, залишилися без електропостачання. Збиток настільки великий, що для ремонту електромережі "будуть потрібні тижні", попередили офіційні особи. Про це повідомило Euronews.

Президент США Джо Байден віртуально зустрівся з губернаторами Луїзіани і Міссісіпі, а також із мерами міст і округів, які найбільше постраждали від урагану, щоб отримати актуальну інформацію та обговорити, як федеральний уряд може надати допомогу.

Близько 3600 співробітників FEMA (Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій) розміщені в Алабамі, Флориді, Джорджії, Луїзіані, Міссісіпі й Техасі. Вони вже організували в регіоні видачу більше 3,4 млн обідів, доставку мільйонів літрів води, розподіл 35 700 брезентових наметів і 200 електрогенераторів.

Поки вважається, що ураган призвів до загибелі двох людей: автомобіліста, який потонув у Новому Орлеані, і людини, яка потрапила під дерево, яке впало, в Батон-Руж.

Влада повідомляє, що сумних звісткок може бути більше, оскільки багато доріг залишаються перекритими, а стільниковий зв'язок у низці районів відключений. Крістіна Стівенс, прессекретарка губернатора Луїзіани, заявила, що, з огляду на рівень руйнувань, "у нас буде набагато більше підтверджених смертельних випадків".

"Питань більше, ніж відповідей. Я не можу сказати, коли буде відновлено електрику. Я не можу сказати, коли все сміття буде прибрано і проведено ремонт", — сказав сам губернатор Джон Бел Едвардс.

"Іда" обрушилася в 16-ту річницю урагану "Катріна", який у 2005 році прорвав дамби Нового Орлеана, зруйнував місто і став причиною загибелі 1800 чоловік. На цей раз Новий Орлеан уникнув катастрофічної повені, якої побоювалися міська влада.

18 систем водопостачання, які обслуговують близько 255 тис. клієнтів в Луїзіані, були виведені з ладу.

Ураган знищив гігантську вежу, через яку проходять лінії електропередач через річку Міссісіпі в район Нового Орлеана. Це і викликало повсюдні відключення. Ця вежа пережила "Катріну".

З ладу вийшли понад 3200 км ліній електропередач, а також 216 підстанцій. Ураган також повалив численні опори, звалив дерева на дроти, викликав вибух трансформаторів.

Оператор AT&T повідомив, що його мережа в регіоні втратила 40% покриття, але зараз поступово відновлюється.

За даними метеорологів, в Слайделлі, штат Луїзіана, випало не менше 39,8 см опадів, а в Новому Орлеані — 35,5 см. В інших частинах Луїзіани і Міссісіпі, Алабами і Флориди опади склали від 12,5 до 28 см.

Раніше Фокус писав, що 29 серпня на узбережжі штату Луїзіана обрушився ураган "Іда". Спочатку йому присвоїли четверту категорію з п'яти можливих.

Річка Міссісіпі тимчасово змінила напрямок течії через ураган "Іда".