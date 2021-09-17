Украинцы смогут растаможить авто и оформить водительские права не выходя из дома
В приложении государственных услуг "Дія" появились приятные новшества для автомобилистов. Теперь оформить водительское удостоверение и даже растаможить авто в Украине можно дистанционно.
Соответствующие постановления принял Кабинет Министров. Проект по онлайн-растаможке является экспериментальным и продлится до августа 2023 года. Владельцы авто смогут загрузить через приложение необходимые для таможенного оформления документы, а также оплатить все пошлины и сборы онлайн.
"Для украинцев часто такой ввоз авто превращался в ограничения и неудобства. Мы планируем сделать возможным растаможку транспортного средства через Дію. Принимаем соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Водительские права также можно заказать через "Дію" (загрузив все необходимые документы и оплатив сбор) и не посещать сервисный центр МВД. Доставят удостоверение "Укрпочтой".
Мало того, готовиться к теоретическому экзамену на права теперь также можно онлайн. Единая информационная система МВД добавила функцию дистанционного обучения. Доступ к услуге получат все аккредитованные автошколы. Онлайн-занятия будут проходить в группах по 10 человек.
Ранее Фокус сообщал о том, что Apple создаст аналог Дія.