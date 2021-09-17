Українці зможуть розмитнити авто й оформити водійські права не виходячи з дому

У додатку державних послуг "Дія" з'явилися приємні нововведення для автомобілістів. Тепер оформити водійське посвідчення і навіть розмитнити авто в Україні можна дистанційно.

Відповідні постанови ухвалив Кабінет Міністрів. Проєкт з онлайн-розмитнення є експериментальним і триватиме до серпня 2023 року. Власники авто зможуть завантажити через додаток необхідні для митного оформлення документи, а також оплатити всі мита і збори онлайн.

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[ + – ] У разі онлайн-замовлення водійських прав відвідувати сервісний центр МВС не потрібно Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

"Для українців часто таке ввезення авто перетворювалося на обмеження і незручності. Ми плануємо зробити можливим розмитнення транспортного засобу через Дію. Ухвалюємо відповідну постанову, яка дасть старт реалізації такого експериментального проєкту", — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водійські права також можна замовити через "Дію" (завантаживши всі необхідні документи і сплативши збір) і не відвідувати сервісний центр МВС. Доставлять посвідчення "Укрпоштою".

[ + – ] Дистанційне навчання дозволять у всіх акредитованих автошколах Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Мало того, готуватися до теоретичного іспиту на права тепер також можна онлайн. Єдина інформаційна система МВС додала функцію дистанційного навчання. Доступ до послуги отримають всі акредитовані автошколи. Онлайн-заняття будуть проходити в групах по 10 осіб.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Apple створить аналог Дії.