Уникальные снимки. Как выглядит ураган "Ида" с высоты в 1,5 млн километров

Когда ураган четвертой категории обрушился на южное побережье США его силу и мощь заметно было даже из космоса.

На фотографии, которую сделал космический аппарат DSCOVR Национального управления океанических и атмосферных исследований США, видно ураган "Ида" из точки Лагранжа 1, которая находится примерно в 1,5 млн км от Земли, когда он обрушился на побережье Мексиканского залива, сообщает space.com

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Фотографию обнародовали представители Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

[ + – ] Ураган "Ида" хорошо виден в виде белого завитка в центре справа Фото: NASA

Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана, как ураган 4 категории со скоростью ветра до 240 км в час и проливным дождем. Это произошло через 16 лет после разрушительного урагана "Катрина" 2005 года. В результате почти 1 миллион человек остался без электричества. Также ожидается, что ураган вызовет наводнение и большие разрушения из-за сильного ветра.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, позже ураган переквалифицировали в тропическую депрессию – это тропический циклон со скоростью ветра около 60 км в час и меньше.

Работа производственного центра NASA Michoud Assembly Facility и Космического центра имени Джона Стенниса была приостановлена из-за урагана.

Michoud Assembly Facility является производственным центром для новой двухступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, которую NASA готовит для использования в программе "Артемида" – первой после миссий "Апполон" программе по высадке человека на Луну.

[ + – ] Так будет выглядеть ракета-носитель Space Launch System. Иллюстрация. Фото: NASA

Ураганы начинаются с ничем не примечательной грозы над океаном. Когда вода в океане достаточно теплая, она нагревает воздух над ней. Увеличивается количество потоков теплого воздуха и снижается атмосферное давление. Если присутствует сильный ветер, область низкого давления рассеивается, разносимая ветром. Но если сила ветра низкая, зона низкого давления втягивает больше воздуха, который находится поблизости, который затем также нагревается, поднимается и добавляется к области низкого давления внизу.

В некоторых случаях эта область становится настолько большой, что ее ветры начинают вращаться силами Кориолиса, создавая начало бури, которая кружится вокруг глаза урагана. Именно это придает ураганам такую ​​длительность и силу. Поскольку воздух, всасываемый внутрь и вверх, вращается, он никогда не попадает в глаз урагана, чтобы нейтрализовать низкое давление. Когда скорость ветра достигает 119 километров в час, метеорологи считают это ураганом 1 категории. Сезон ураганов обычно длится с июня по ноябрь.