Унікальні знімки. Як виглядає ураган "Іда" з висоти 1,5 млн кілометрів
Коли ураган четвертої категорії обрушився на південне узбережжя США його силу і міць помітно було навіть з космосу.
На фотографії, яку зробив космічний апарат DSCOVR Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, видно ураган "Іда" з точки Лагранжа 1, яка знаходиться приблизно в 1,5 млн км від Землі, коли він обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, повідомляє space.com.
Фотографію оприлюднили представники Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Ураган "Іда" обрушився на штат Луїзіана, як ураган 4 категорії зі швидкістю вітру до 240 км на годину і проливним дощем. Це сталося через 16 років після руйнівного урагану "Катріна" 2005 року. Унаслідок майже 1 мільйон людей залишилися без електрики. Також очікується, що ураган викличе повінь і великі руйнування через сильний вітер.
За даними Національного центру США із спостереження за ураганами, пізніше ураган перекваліфікували на тропічну депресію — це тропічний циклон зі швидкістю вітру приблизно 60 км на годину і менше.
Робота виробничого центру NASA Michoud Assembly Facility і Космічного центру імені Джона Стенніса була припинена через ураган.
Michoud Assembly Facility є виробничим центром для нової двоступеневої надважкої ракети-носія Space Launch System, яку NASA готує для використання в програмі "Артеміда" — першої після місій "Аполлон" програми з висадки людини на Місяць.
Урагани починаються з нічим не примітної грози над океаном. Коли вода в океані досить тепла, вона нагріває повітря над нею. Збільшується кількість потоків теплого повітря і знижується атмосферний тиск. Якщо присутній сильний вітер, зона низького тиску, що розноситься вітром, розсіюється. Але якщо сила вітру низька, зона низького тиску втягує більше повітря, який знаходиться поблизу і потім також нагрівається, піднімається і додається до зони низького тиску внизу.
У деяких випадках ця зона стає настільки великою, що її вітри починають обертатися силами Коріоліса, створюючи початок бурі, яка крутиться навколо ока урагану. Саме це надає ураганам таку тривалість і силу. Оскільки повітря, що всмоктується всередину і вгору, обертається, він ніколи не потрапляє в око урагану, щоб нейтралізувати низький тиск. Коли швидкість вітру досягає 119 кілометрів на годину, метеорологи вважають це ураганом 1 категорії. Сезон ураганів зазвичай триває з червня по листопад.