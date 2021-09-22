Виявлено кладовище з тисячами новеньких BMW і Mini (відео)

На околиці канадського Ванкувера ось уже сім років іржавіють під відкритим небом майже три тисячі BMW і Mini. Дивно, але вони ніколи не їздили по дорогах і залишилися в тому вигляді, в якому зійшли з конвеєра.

На фото та відео з кладовища авто можна помітити седани BMW 3, 5 і 7 серій, кросовери Х1, потужні BMW M4 і M6, а також рідкісні заряджені версії від Alpina. Mini не так багато — в основному це хетчбеки і кабріолети Cooper і Cooper S.

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Справа в тому, що всі ці нові BMW і Mini в кількості 2966 штук фактично списали, і вони не можуть експлуатуватися. Швидше за все, рано чи пізно їх утилізують.

[ + – ] Серед занедбаних авто — недешеві BMW M6 і рідкісні BMW-Alpina Фото: Motor1.com

Автомобілі прибули в канадський порт Галіфакс ще в кінці 2014 року. Їх вивантажили з судна і якраз збиралися розвозити по автосалонах, як на Канаду обрушився найсильніший циклон.

Снігова буря і шторм завдали автомобілям істотної шкоди. При їх огляді було виявлено неполадки електроустаткування та корозію на деталях підвіски. В управлінні транспорту Канади оголосили повернення машин і заборонили їх експлуатацію до усунення всіх несправностей.

[ + – ] Кладовище BMW і Mini

BMW і Mini підлягають відновленню, але економічно це недоцільно. У BMW порахували, що дешевше їх утилізувати, але до сих пір не зробили цього.

Раніше Фокус повідомляв, що після сильного урагану Іда в США нарахували понад 200 тис. авто-потопельників, і частину з них можуть з часом імпортувати в Україну.