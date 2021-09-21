Toyota прекращает производство новейшего Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 300 временно перестанут выпускать. Конвейер, где собирают внедорожники, остановят в октябре примерно на две недели.

Основная причина остановки предприятия – нехватка микрочипов. Их дефицит остро ощущается уже не один месяц, но для Toyota до недавних пор это не было проблемой, ведь японский концерн издавна создает немалые запасы автозапчастей на складах.

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[ + – ] Производство Toyota Land Cruiser 300 остановят на две недели

По-видимому, запасы микрочипов подошли к концу и заводы Toyota в Азии таки придется останавливать. К тому же, в регионе началась очередная волна коронавируса.

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В общей сложности остановят 27 предприятий Toyota, на которых собирают не только Toyota Land Cruiser 300 , но и Land Cruiser Prado, Corolla и Corolla Cross. Но если большинство заводов будут простаивать считанные дни, то выпуск Land Cruiser 300 остановят на две недели.

[ + – ] За внедорожником уже выстроились очереди Фото: Toyota

А ведь производство Toyota Land Cruiser 300 только-только стартовало летом. Спрос на новый внедорожник очень высокий и уже даже образовались очереди за ним – в Японии срок ожидания отдельных версий достигает 4 лет. И это несмотря на то, что по сравнению с предшественником автомобиль подорожал примерно на 10 тысяч долларов. Очевидно теперь покупателям придется ждать внедорожник еще дольше.

Ранее Фокус рассказывал, что у Toyota Land Cruiser 300 появился собрат в кузове пикап. Причем, он доступен даже в гибридном исполнении.