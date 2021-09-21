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Toyota прекращает производство новейшего Land Cruiser 300

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Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 2022, новый Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota | Производство Toyota Land Cruiser 300 только-только стартовало, как его придется остановить на 14 дней

Новый Toyota Land Cruiser 300 временно перестанут выпускать. Конвейер, где собирают внедорожники, остановят в октябре примерно на две недели.

Основная причина остановки предприятия – нехватка микрочипов. Их дефицит остро ощущается уже не один месяц, но для Toyota до недавних пор это не было проблемой, ведь японский концерн издавна создает немалые запасы автозапчастей на складах.

Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 2022, новый Toyota Land Cruiser
Производство Toyota Land Cruiser 300 остановят на две недели

По-видимому, запасы микрочипов подошли к концу и заводы Toyota в Азии таки придется останавливать. К тому же, в регионе началась очередная волна коронавируса.

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В общей сложности остановят 27 предприятий Toyota, на которых собирают не только Toyota Land Cruiser 300 , но и Land Cruiser Prado, Corolla и Corolla Cross. Но если большинство заводов будут простаивать считанные дни, то выпуск Land Cruiser 300 остановят на две недели.

Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 2022, новый Toyota Land Cruiser
За внедорожником уже выстроились очереди
Фото: Toyota

А ведь производство Toyota Land Cruiser 300 только-только стартовало летом. Спрос на новый внедорожник очень высокий и уже даже образовались очереди за ним – в Японии срок ожидания отдельных версий достигает 4 лет. И это несмотря на то, что по сравнению с предшественником автомобиль подорожал примерно на 10 тысяч долларов. Очевидно теперь покупателям придется ждать внедорожник еще дольше.

Ранее Фокус рассказывал, что у Toyota Land Cruiser 300 появился собрат в кузове пикап. Причем, он доступен даже в гибридном исполнении.