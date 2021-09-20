Показали Toyota Tundra 2022: новейший пикап - родственник Land Cruiser 300
В США презентована новая Toyota Tundra 2022. Отныне полноразмерный пикап Toyota является собратом внедорожника Land Cruiser 300.
Новая Toyota Tundra 2022 построена на рамной платформе Land Cruiser 300 и использует ряд узлов и агрегатов внедорожника. Отныне модель доступна только в четырехдверных версиях, хотя покупатели смогут выбирать длину грузовой платформы – 198 или 247 см.
Дизайн Toyota Tundra стал агрессивнее и выразительнее – с высоким капотом, огромной решеткой радиатора и выраженными колесными арками. Еще более грозно смотрится вариант TRD с пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом и 18-дюймовыми внедорожными шинами.
Пикапы Toyota уже перестали быть рабочими лошадками со спартанским интерьером. Для новой Tundra 2022 доступны и виртуальная приборная панель, и большой 14-дюймовый экран тачскрин мультимедийной системы, и вентиляция передних и задних кресел. И уже в базовой комплектации есть адаптивный круиз-контроль и система контроля дорожной разметки.
Под капотом стандартной Toyota Tundra 2022 – 3,5-литровый V6 твин-турбо от того же Land Cruiser, но с уменьшенной до 394 л.с. мощностью.Важно
В версии TRD эта шестерка дополнена электромотором: суммарная мощность гибридной установки – 443 л.с. Оба варианта имеют грузоподъемность в 880 кг и могут буксировать 5,5-тонный прицеп.
Ранее Фокус уже раскрывал некоторые технические подробности Toyota Tundra 2022. Например то, что пикапу на базе Toyota Land Cruiser 300 радикально модернизировали подвеску.
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