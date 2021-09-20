Показали Toyota Tundra 2022: новий пікап — родич Land Cruiser 300

У США презентовано нову Toyota Tundra 2022. Відтепер повнорозмірний пікап Toyota є побратимом позашляховика Land Cruiser 300.

Нова Toyota Tundra 2022 побудована на рамній платформі Land Cruiser 300 і використовує ряд вузлів та агрегатів позашляховика. Відтепер модель доступна тільки в чотиридверних версіях, хоча покупці зможуть вибирати довжину вантажної платформи — 198 або 247 см.

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[ + – ] Пікап відтепер доступний тільки в чотиридверних версіях з подвійною кабіною Фото: Toyota

Дизайн Toyota Tundra став агресивнішим і виразнішим — з високим капотом, величезними гратами радіатора і вираженими колісними арками. Ще більш грізно виглядає варіант TRD з пластиковим обвісом, збільшеним кліренсом і 18-дюймовими позашляховими шинами.

[ + – ] Версія TRD отримала потужну 443-сильну гібридну силову установку Фото: Toyota

Пікапи Toyota вже перестали бути робочими конячками зі спартанським інтер'єром. Для нової Tundra 2022 доступні і віртуальна приладова панель, і великий 14-дюймовий екран тачскрін мультимедійної системи, і вентиляція передніх і задніх крісел. І вже в базовій комплектації є адаптивний круїз-контроль і система контролю дорожньої розмітки.

[ + – ] Уперше Toyota Tundra отримала віртуальну панель приладів Фото: Toyota

Під капотом стандартної Toyota Tundra 2022 — 3,5-літровий V6 твін-турбо від того ж Land Cruiser, але зі зменшеною до 394 к.с. потужністю.

У версії TRD ця шістка доповнена електромотором: сумарна потужність гібридної установки — 443 к.с. Обидва варіанти мають вантажопідйомність у 880 кг і можуть буксирувати 5,5-тонний причіп.

Раніше Фокус уже розкривав деякі технічні подробиці Toyota Tundra 2022. Наприклад те, що пікапу на базі Toyota Land Cruiser 300 радикально модернізували підвіску.

Також ми розповідали про те, що новий Ford Ranger 2022 з'явиться вже в цьому році.