Пікапу на базі Toyota Land Cruiser 300 радикально модернізували підвіску
Нове покоління Toyota Tundra отримає на задній осі пружини замість ресора. Все на догоду комфорту.
Toyota вже кілька місяців готує автомобілістів, представляючи поелементно пікап Tundra нового покоління, побудований з використанням шасі Land Cruiser 300. Автовиробник зберігає багато деталей про новинку в секреті, але представлені сьогодні знімки показують нам підвіску.
Як видно з фото, ззаду замість ресора використані пружини. Як зазначається, це дозволять встановити нову планку характеристик на дорозі та бездоріжжі.
Опубліковані фото також показують, що Tundra у версії TRD Pro матиме підвіску, орієнтовану на бездоріжжя, з амортизаторами Fox. До них приєднуються масивний передній стабілізатор поперечної стійкості і міцний захист двигуна з логотипом TRD.
Нова Tundra повинна постати перед публікою цього року. Пікап більше не буде оснащуватися 5,7-літровим V8. Швидше за все, моторна лінійка пікапа буде складатися з 3,5-літрового V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 415 к.с. і дизельного варіанту, характеристики якого поки тримаються в секреті. До них незабаром приєднається підзарядна гібридна модифікація. Всі технічні подробиці майбутнього гібрида також поки зберігаються у таємниці.
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