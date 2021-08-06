Toyota Land Cruiser 300 в Україні: стали відомі ціни і комплектації

У версії з бензиновим мотором ціна Ленд Крузер 300 починається з позначки 90 тисяч доларів, а флагманська модифікація GR Sport коштуватиме понад 100 тисяч.

Довгоочікувана прем'єра позашляховика Тойота Ленд Крузер 300 в Україні відбулася наприкінці липня, але на той момент комплектації і, головне, ціни трималися в секреті. Сьогодні були оприлюднені комплектації новинки для нашого ринку, а ось вартість "трьохсотки" офіційний імпортер як і раніше тримає в секреті. Проте Фокусу вдалося довідатися про ціни Toyota Land Cruiser 300.

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Щоб не переказувати технічні характеристики Ленд Крузер 300, рекомендуємо звернутися до нашого детального огляду новинки, опублікованому раніше. Лише нагадаємо, що порівняно з попередником новий флагманський позашляховик Тойоти позбувся моторів V8. Для "трьохсотки" пропонуються два бітурбомотори V6: бензиновий з віддачею 415 к. с. і 650 Нм і дизельний, що розвиває 299 к. с. і 700 Нм. Обидва двигуни працюють в парі з новим 10-ступінчастим "автоматом".

Фото: Вадим Добровольський

В Україні автомобіль буде запропонований в трьох комплектаціях — Premium, Prestige і GR Sport, кожна зі своєю датою виходу на ринок. Але перш ніж ми їх озвучимо, трохи розповімо про наповнення версій.

Комплектації Toyota Land Cruiser 300

Land Cruser 300 Prestige

Базовою буде комплектація Prestige — вона ж єдина, яка має семимісний салон із трьома рядами сидінь. В оснащенні — повністю світлодіодна оптика спереду і ззаду (спереду з динамічними покажчиками повороту), система вибору режимів руху (Eco / Normal / Sport), передні та задні сидіння з підігрівом і вентиляцією, 4-зонний клімат-контроль, мультимедійна система із сенсорним дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйми, акустика JBL із підсилювачем і 14 динаміками, враховуючи сабвуфер.

Фото: Вадим Добровольський

Порівняно з "двохсоткою" помітно розширений перелік електронних асистентів. Є адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі та стеження за дорожніми знаками. Також з'явилася система попередження про загрозу фронтального зіткнення і система запобігання наїзду на пішохода ззаду.

Land Cruser 300 Premium

До комплектації Premium додаються проєкційний дисплей для водія, просунуті фари з автоматичним затемненням зони, в яку потрапляє зустрічний автомобіль, задні динамічні покажчики повороту, безконтактне відкривання дверей багажника, регульовані амортизатори.

Режимів руху вже шість (додаються Comfort, Sport+ та індивідуальний Custom), а крім того з'являється задній диференціал Torsen (у стартовій версії — тільки міжосьовий). В обох комплектаціях "трьохсотка" буде доступна тільки в особливій ювілейній версії "70th Anniversary" з відповідними емблемами на задніх стійках кузова і салонних килимках, а також проєкцією логотипу в зоні посадки в автомобіль.

Фото: Вадим Добровольський

Land Cruser 300 GR Sport

Ну а най-най "трьохсотка" — у виконанні GR Sport. Раніше Фокус розповідав про ключові відмінності такої машини. Дізнатися її легко за оригінальною решіткою радіатора з великим написом "Тойота" замість логотипу й особливими матовими колесами з 18-дюймовими шинами.

Тільки у GR Sport є повний набір блокувань: водій може примусово заблокувати передній і задній міжколісні диференціали, підвищивши можливості машини на бездоріжжі. Та й підвіска у такого "крузака" найбільш просунута. Тут використовується фірмова тойотівська система Е-KDSS із гідроциліндрами й активними стабілізаторами, яка після модернізації ще краще відпрацьовує крен на бездоріжжі, перетворюючи "трьохсотку" на справжній позашляховик.

Ціни Toyota Land Cruiser 300

Фото: Вадим Добровольський

Фінальні ціни в гривні на "трьохсотки" на момент публікації залишалися невідомі. Проте еквівалент у доларах ми готові озвучити. Інформацію журналіст Фокуса отримав від одного з офіційних дилерів Toyota в Україні, представившись потенційним покупцем, який дуже сильно хоче придбати Ленд Крузер 300.

Отже ціна на Ленд Крузер 300 стартує з позначки 90 тисяч доларів за машину з бензиновим мотором у комплектації Premium. На першому етапі запуску автомобіль буде доступний з бензиновим двигуном, а у вересні з'явиться і дизель. Така "трьохсотка" коштуватиме 95 тисяч доларів.

Тоді ж чекаємо і топ-версію GR Sport. Остаточна ціна на такий Ленд Крузер 300 ще не сформована, але вона свідомо перевищить 100 тисяч доларів. А ось семимісна версія Prestige буде поставлятися виключно під замовлення.