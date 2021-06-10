Більше не позашляховик. Що нового у Toyota Land Cruiser 300 крім іміджу та дизайну

Ні-ні, рама і значний позашляховий арсенал збережені, але самі тойотівці називають "трьохсотку" вседорожником. Що ще нового компанія приготувала своїм найбільш виборчим клієнтам?

За запитом "Toyota Land Cruiser 300" всезнаючий гугл видає близько 60 млн посилань! До того ж на момент початку підготовки цієї статті їх було на 8 млн менше. Це зайвий раз підтверджує, що премʼєра нового покоління легендарного "Крузака" — одна з головних автомобільних подій 2021 року, яку весь світ чекав, затамувавши подих.

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Але якщо раніше за всіма цими посиланнями ховалися лише шпигунські фото і припущення про техніку, то тепер покривало скинули: новий Land Cruiser 300 представлений офіційно.

Приязна міць

Тойотівцям не вдалося повністю зберегти новинку в секреті до офіційної премʼєри, тому дизайн LC300 перестав бути таємницею ще в квітні. А тепер ми знаємо, що новинка зберегла не тільки пропорції попередника, але і практично незмінні габарити: довжина — 4950 мм, ширина — 1980 мм, висота — 1900 мм, база — 2850 мм.

Образ залишився упізнаваним, а головний елемент передка — масивна решітка радіатора з поздовжніми ламелями, яка поєднується з вузькими фарами головного світла (світлодіодні зі звичайними лампами розжарювання у поворотниках в "базі" і матричні в дорогих версіях).

Під цим ансамблем зʼявилася U-подібна вентиляційна проріз і… "Крузак" посміхається? Новинку вже назвали найдружелюбнішим Ленд Крузером в історії, і подейкують, що зміни в зовнішності припали до смаку не всім потенційним клієнтам, для яких цей автомобіль не тільки засіб пересування, а й символ статусу.

Зі зміною поколінь "Крузак" втратив роздільні пʼяті двері — тепер вони цілісні, відкриваються і закриваються за допомогою сервоприводу. Так буде легше діставати з багажника поклажу, але ось ті, хто любить подорожувати, позбулися ідеального столика для пікніка, в якості якого раніше виступав відкидний борт. Зате в камери заднього виду зʼявився омивач.

[ + – ] Вантажна висота і довжина багажника не змінилися

Помірний консерватизм в інтерʼєрі

Повністю новий інтерʼєр не вражає великою кількістю новомодних цифрових технологій, але вражає ґрунтовністю — цими ж якостями відрізнялася і "двохсотка".

Цифрової "приборки" не буде — перед водієм аналогові спідометр і тахометр з 7-дюймовим екраном маршрутного компʼютера посередині. Зате зʼявився проекційний дисплей, а центральна консоль організована продуманіше. Сюди на окремий подіум винесені фізичні кнопки управління другорядними функціями (в "клімату" — окремий блок клавіш), а увінчує її 12,3-дюймовий тачскрін медіасистеми. Щоправда, у простіших версій діагональ екрану складає 10 дюймів, а в "базі" він і зовсім восьмидюймовий.

Передбачені виконання з пʼятьма або сімома посадковими місцями, до того ж в останньому випадку крісла третього ряду в складеному стані не підвішуються до бічних стінок багажників, а ховаються під підлогу.

У широкий список оснащення входять система кругового огляду, сидіння з обігрівом і вентиляцією (зокрема — на другому ряду), бездротова зарядка для смартфона, адаптивний круїз-контроль, чотиризонний "клімат", аудіосистема JBL з 14 динаміками.

При цьому незважаючи на навмисну (насправді продуману на догоду клієнтам) консервативність "трьохсотці" за статусом не завадили б деякі "плюшки". Наприклад, доводчики дверей, які відсутні навіть у найбільш навороченій комплектації.

Головні інтерʼєрні нововведення

Чотиризонний клімат-контроль

12,3-дюймовий сенсорний монітор медіасистеми (в дорогих версіях)

Бездротова зарядка для смартфонів

Підтримка Apple CarPlay і Android Auto (тільки провідна)

Вентиляція задніх сидінь

Проекційний дисплей

Нова рама, алюмінієвий кузов

Хвала японським богам, на своїх місцях залишилися не тільки рама, а й нерозрізний задній міст. Але тепер в основі лежить платформа GA-F, яка базується на глобальній тойотівській архітектурі TNGA. Що це дало?

Зʼявилася повністю нова рама — легша і міцніша за попередню. У ній збільшена частка високоміцних сталей, а самі елементи тепер суцільнометалеві і зварені за особливою технологією лазерного зварювання TWB (Tailor Welded Blanks), що дозволяє отримати суцільний міцний шов. Як підсумок — жорсткість на кручення зросла на 20%.

Кузов складається з силової структури, яка практично повністю виконана з високоміцних сталей, а майже все зовнішнє облицювання стало алюмінієвим. З "крилатого" металу виконані капот, двері, дах і передні крила, а сталевими залишилися тільки задні крила.

[ + – ] Підлога і пороги — з поліпшеним антикорозійним захистом

Це дало результат: сукупно тандем рама-кузов став легшим на 200 кг. Однак загальна споряджена маса автомобіля практично не змінилася — ті ж 2,6 тонни, що і раніше. А все через збільшення шумоізоляційних матеріалів, додавання різних електронних систем і установки нового додаткового обладнання.

Мінус два циліндри. Характеристики Тойота Land Cruiser 300

Прощайте статусні шильдики V8 — під капотом Ленд Крузера 300 будуть тільки мотори конфігурації V6. Видалення з під капота "вісімок" віщувалося ще на стадії шпигунської полювання за прототипами "трьохсотки" і пояснювалося підвищенням енергоефективності та турботою про екологію. Але потенційні покупці, яким ці доводи здаються надуманими, до кінця сподівалися, що вівісекції не трапиться. Що ж, звикайте…

Двигуни Toyota Land Cruiser 300

Бензиновий V35A-FTS: обсяг 3,5 к.с., подвійний турбонаддув, потужність 415 к.с., крутний момент 650 Нм

Дизельний: серія F33A-FTV, обсяг 3,3 к.с., потужність 300 к.с., крутний момент 700 Нм (віддача відрізняється від ринку до ринку)

"Відрізання" двох циліндрів сприймається неоднозначно ще й тому, що з новими двигунами витрата палива зменшилася ледь помітно. Воно й зрозуміло: маса практично не змінилася. З іншого боку, з переходом на шестициліндрову тягу характеристики Toyota Land Cruiser 300 за частиною динаміки помітно покращилися порівняно з попередником. Настільки, що тепер цей величезний позашляховик швидше інших "заряджених" легковиків.

Судіть самі. Бензинова версія з 3,5-літровим 415-сильним бітурбодвигуном до першої "сотні" вистрілює (зважаючи на габарити і масу по-іншому й не скажеш) за 6,8 секунди! Сам двигун з алюмінієвими блоком і голівкою, ланцюговим приводом ГРМ не є абсолютно новим — він запозичений у преміального седана Lexus LS 500, але відчутно форсований.

[ + – ] Бензиновий 3,5-літровий двигун V35A-FTS

Турбодизельна "трьохсотка" (3,3 л, 300 к.с. потужності і 700 Нм моменту) теж дуже швидка: трохи більше 7 секунд до 100 км/год. І в цьому випадку маємо подвійний дебют, адже турбодизель F33A-FTV раніше на Тойотах не використовувався. Цікаво, що цей двигун — плід співпраці з компанією Mazda і пізніше зʼявиться на її флагманському кросовері CX-9.

Для обох двигунів трансмісія одна і та ж — новий 10-ступінчастий "автомат" виробництва самої Тойоти. Як заявляють в компанії, час перемикання знижено вдвічі порівняно з коробкою на "двохсотці".

Вседорожник для бездоріжжя

Ще одне "прощавай" доведеться сказати гідропневматичній підвісці, яка зʼявилася на "двохсотці" після останнього оновлення. Найпросунутіший Ленд Крузер 300 має адаптивні амортизатори з електронним управлінням, а у базової машини — звичайні пружини з амортизаторами і пасивні стабілізатори поперечної стійкості.

Термін "позашляховик", який в Тойоті тепер використовують стосовно "трьохсотки" означає поліпшення їздових якостей, перш за все, на асфальті і в міських умовах руху. Для цього силовий агрегат зміщений вниз і назад на 28 мм і на 70 мм відповідно, що дозволило знизити центр ваги і оптимізувати розподіл ваги (тепер 53:47 на користь передньої осі).

Щоправда, гальма не стали потужнішими, що з урахуванням збільшеної енергоозброєності ускладнить керування автомобілем на високих швидкостях.

Але головне, що Land Cruiser 300 — це все та ж ультимативна машина для підкорення бездоріжжя. Кути вʼїзду і зʼїзду, як і раніше вражають (32 і 26,5 градуси відповідно), а під днищем — 230 мм дорожнього просвіту.

Знижувальна передача з блокуванням центрального диференціала йдуть за замовчуванням, а серед новинок — система Multi-Terrain Monitor, яка в реальному часі оцінює дорожнє покриття і вибирає оптимальний алгоритм розподілу крутного моменту.

Крім цього, система Multi-Terrain Select обзавелася новими режимами Auto і "Глибокий сніг", а "повзучий" круїз-контроль для бездоріжжя Crawl Control став працювати тихіше.

Мало? Справжнім джиперам адресована нова позашляхова модифікація з позначенням VX. Таку машину відрізняють 17-дюймові колеса на шинах АТ (у звичайного "Крузака" колеса діаметром 20 дюймів) та інший передній бампер. А головне — можливість заблокувати всі три диференціали, до того ж в будь-якій комбінації.

[ + – ] Позашляхова версія Toyota Land Cruiser 300 [ + – ] Серед відмінностей позашляхової версії — підніжки, які розташовані вище

Також у "позашляхового" LC300 є фірмова система кінетичної стабілізації підвіски KDSS, але тепер вона називається E-KDSS. Нововведення — окремий контур на кожен стабілізатор поперечної стійкості і три гідроциліндри з електронним управлінням замість двох раніше.

Крім того, в гамі вперше зʼявиться оспортивлена версія GR Sport. Її характеристики будуть оприлюднені пізніше, і хочеться, щоб такий "Крузак" обзавівся не тільки форсованим мотором, а й потужнішими гальмами. Поки ж можна оцінити зовнішність: Land Cruiser GR Sport отримав інший обвіс по периметру кузова в контрастному чорному кольорі і чорні дзеркала. А ще — іншу решітку радіатора з великим написом "Toyota" замість емблеми компанії на інших версіях.

[ + – ] Toyota Land Cruiser GR Sport

Головні нововведення по частині шасі

Три версії: "асфальтова", позашляхова і спортивна

Удосконалена система кінетичної стабілізації підвіски KDSS (тепер E-KDSS)

Доопрацьований позашляховий круїз-контроль Crawl Control

Система Multi-Terrain Monitor

Нові режими для системи Multi-Terrain Select

Блокування всіх трьох диференціалів (для позашляхової версії)

[ + – ] Три версії Toyota Land Cruiser 300: асфальтова, позашляхова і GR Sport

Коли і за скільки

Тойота поки не назвала дату початку продажів, але масштабна онлайн-презентація, що пройшла одночасно для всіх ключових ринків із залученням локальних лідерів громадської думки і обраних клієнтів на кожному з них, дає зрозуміти, що компанія не буде затягувати із запуском "трьохсотки". Тим паче що новинка вже повним ходом випускається.

Відомо, що спочатку покупцям запропонують бензиновий варіант, а через кілька місяців зʼявиться дизель. Аналогічно і з кількістю місць: першої прийде пʼятимісна версія, а потім семимісна.

Ціни Toyota Land Cruiser 300 також поки не оприлюднені. За попередньою інформацією, новинка подорожчає не набагато, тому надбавка до і без того значної вартості виявиться нечутливою для потенційної клієнтури.