Больше не внедорожник. Что нового у Toyota Land Cruiser 300 кроме имиджа и дизайна

Нет-нет, рама и внушительный внедорожный арсенал сохранены, но сами тойотовцы называют "трехсотку" вседорожником. Что еще нового компания приготовила своим наиболее избирательным клиентам?

По запросу "Toyota Land Cruiser 300" всезнающий гугл выдает около 60 млн ссылок! Причем на момент начала подготовки этой статьи их было на 8 млн меньше. Это лишний раз подтверждает, что премьера нового поколения легендарного "Крузака" — одно из главных автомобильных событий 2021 года, которого весь мир ждал, затаив дыхание.

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Но если раньше за всеми этими ссылками скрывались лишь шпионские фото и предположения о технике, то теперь покрывало сброшено: новый Toyota Land Cruiser 300 представлен официально.

Дружелюбная мощь

Тойотовцам не удалось полностью сохранить новинку в секрете до официальной премьеры, поэтому дизайн LC300 перестал быть тайной еще в апреле. А теперь мы знаем, что новинка сохранила не только пропорции предшественника, но и практически неизменные габариты: длина — 4950 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1900 мм, база — 2850 мм.

Образ остался узнаваемым, а главный элемент передка — массивная решетка радиатора с продольными ламелями, которая сочетается с узкими фарами головного света (светодиодные с обычными лампами накаливания в поворотниках в "базе" и матричные в дорогих версиях).

Под этим ансамблем появилась U-образная вентиляционная прорезь и…. "Крузак" улыбается? Новинку уже назвали самым дружелюбным Ленд Крузером в истории, и поговаривают, что перемены во внешности пришлись по вкусу не всем потенциальным клиентам, для которых этот автомобиль не только средство передвижения, а и символ статуса.

Со сменой поколений "Крузак" утратил раздельную пятую дверь — теперь она цельная, открывается и закрывается с помощью сервопривода. Так будет легче доставать закатившуюся в глубь багажника поклажу, но вот те, кто любит путешествовать, лишились идеального столика для пикника, в качестве которого ранее выступал откидной борт. Зато у камеры заднего вида появился омыватель.

[ + – ] Погрузочная высоты и длина багажника не изменились

Умеренный консерватизм в интерьере

Полностью новый интерьер Тойота Ленд Крузер 300 не поражает обилием новомодных цифровых технологий, но впечатляет основательностью — этими же качествами отличалась и "двухсотка".

Цифровой "приборки" не будет — перед водителем аналоговые спидометр и тахометр с 7-дюймовым экраном маршрутного компьютера посередине. Зато появился проекционный дисплей, а центральная консоль организована более продуманно. Сюда на отдельный подиум вынесены физические кнопки управления второстепенными функциями (у "климата" — отдельный блок клавиш), а увенчивает ее 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы. Правда, у версий попроще диагональ экрана составляет 10 дюймов, а в "базе" он и вовсе восьмидюймовый.

Салон Toyota Land Cruiser 300 — это исполнения с пятью или семью посадочными местами, причем в последнем случае кресла третьего ряда в сложенном состоянии не подвешиваются к боковым стенкам багажникам, а прячутся под пол.

В широкий список оснащения входя система кругового обзора, сиденья с обогревом и вентиляцией (в том числе — на втором ряду), беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, четырехзонный "климат", аудиосистема JBL с 14 динамиками.

При этом несмотря на нарочитую (на самом деле продуманную в угоду клиентам) консервативность "трехсотке" по статусу не помещали бы кое-какие "плюшки". Например, доводчики дверей, которые отсутствуют даже в самой навороченной комплектации.

Главные интерьерные новшества

Четырехзонный климат-контроль

12,3-дюймовый сенсорный монитор медиасистемы (в дорогих версиях)

Беспроводная зарядка для смартфонов

Поддержка Apple CarPlay и Android Auto (только проводная)

Вентиляция задних сидений

Проекционный дисплей

Новая рама, алюминиевый кузов

Хвала японским богам, на своих местах остались не только рама, а и неразрезной задний мост. Но теперь в основе лежит платформе GA-F, которая базируется на глобальной тойотовской архитектуре TNGA. Что это дало?

Появилась полностью новая рама — легче и прочнее прежней. В ней увеличена доля высокопрочных сталей, а сами элементы теперь цельнометаллические и сварены по особой технологии лазерной сварки TWB (Tailor Welded Blanks), позволяющей получить сплошной прочный шов. Как итог — жесткость на кручение выросла на 20%.

Кузов состоит из силовой структуры, которая практически полностью выполнена из высокопрочных сталей, а почти вся внешняя облицовка стала алюминиевой. Из "крылатого" металла выполнены капот, двери, крыша и передние крылья, а стальными остались только задние крылья.

[ + – ] Пол и пороги — с улучшенной антикоррозионной защитой

Это дало результат: совокупно тандем рама-кузов стал легче на 200 кг. Однако общая снаряженная масса автомобиля практически не изменилась — те же 2,6 тонны, что и ранее. А все из-за увеличения шумоизолирующих материалов, добавления различных электронных систем и установки нового дополнительного оборудования.

Минус два цилиндра. Характеристики Тойота Land Cruiser 300

Прощайте статусные шильдики V8 — у Ленд Крузер 300 будут только моторы конфигурации V6. Удаление из под капота "восьмерок" предвещалось еще на стадии шпионской охоты за прототипами "трехсотки" и объяснялось повышением энергоэффективности и заботой об экологии. Но потенциальные покупатели, которым эти доводы кажутся надуманными, до конца надеялись, что вивисекции не случится. Что ж, привыкайте…

Двигатели Toyota Land Cruiser 300

Бензиновый V35A-FTS: объем 3,5 л.с., двойной турбонаддув, мощность 415 л.с., крутящий момент 650 Нм

Дизельный: серия F33A-FTV, объем 3,3 л.с., мощность 300 л.с., крутящий момент 700 Нм (отдача разнится от рынка к рынку)

Отсечение двух цилиндров воспринимается неоднозначно еще и потому, что с новыми двигателями расход топлива уменьшился едва заметно. Оно и понятно: масса-то практически не изменилась. С другой стороны, с переходом на шестицилиндровую тягу характеристики Toyota Land Cruiser 300 по части динамики заметно улучшились в сравнении с предшественником. Настолько, что теперь этот огромный внедорожник быстрее иных "заряженных" легковушек.

Судите сами. Бензиновая версия с 3,5-литровым 415-сильным битурбомотором до первой "сотни" выстреливает (с оглядкой на габариты и массу по-другому и не скажешь) за 6,8 секунды! Сам двигатель с алюминиевыми блоком и головкой, цепным приводом ГРМ не является абсолютно новым — он позаимствован у премиального седана Lexus LS 500, но ощутимо форсирован.

[ + – ] Бензиновый 3,5-литровый двигатель V35A-FTS

Турбодизельная "трехсотка" (3,3 л, 300 л.с. мощности и 700 Нм момента) тоже очень быстра: чуть больше 7 секунд до 100 км/ч. И в данном случае имеем двойной дебют, ведь турбодизель F33A-FTV ранее на Тойотах не использовался. Интересно, что этот мотор — плод сотрудничества с компанией Mazda и позже появится на ее флагманском кроссовере CX-9.

Для обоих двигателей трансмиссия одна и та же — новый 10-ступенчатый "автомат" производства самой Тойоты. Как заявляют в компании, время переключения снижено вдвое по сравнению с коробкой на "двухсотке".

Вседорожник для бездорожья

Еще одно "прощай" придется сказать гидропневматической подвеске, которая появилась на "двухсотке" после последнего обновления. Самый продвинутый Ленд Крузер 300 имеет адаптивные амортизаторы с электронным управлением, а у базовой машины — обычные пружины с амортизаторами и пассивные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Термин "вседорожник", который в Тойоте теперь используют применительно к "трехсотке" означает улучшение ездовых качеств, прежде всего, на асфальте и в городских условиях движения. Для этого силовой агрегат смещен вниз и назад на 28 мм и на 70 мм соответственно, что позволило понизить центр тяжести и оптимизировать развесовку (теперь 53:47 в пользу передней оси).

Правда, тормоза не стали мощнее, что с учетом возросшей энерговооруженности усложнит управление автомобилем на высоких скоростях.

Но главное, что Land Cruiser 300 — это все та же ультимативная машина для покорения бездорожья. Углы въезда и съезда по-прежнему впечатляют (32 и 26,5 градуса соответственно), а под днищем — 230 мм дорожного просвета.

Понижающая передача с блокировкой центрального дифференциала идут по умолчанию, а среди новинок — система Multi-Terrain Monitor, которая в реальном времени оценивает дорожное покрытие и выбирает оптимальный алгоритм распределения крутящего момента.

Кроме этого, система Multi-Terrain Select обзавелась новыми режимами Auto и "Глубокий снег", а "ползучий" круиз-контроль для бездорожья Crawl Control стал работать тише.

Мало? Настоящим джиперам адресована новая внедорожная модификация с обозначением VX. Такую машину отличают 17-дюймовые колеса на шинах АТ (у обычного "Крузака" колеса диаметром 20 дюймов) и другой передний бампер. А главное — возможность заблокировать все три дифференциала, причем в любой комбинации.

[ + – ] Внедорожная версия Toyota Land Cruiser 300 [ + – ] Среди отличий внедорожной версии — подножки, которые расположены выше

Также у "внедорожного" LC300 есть фирменная система креноподавления KDSS, но теперь она называется E-KDSS. Нововведения — отдельный контур на каждый стабилизатор поперечной устойчивости и три гидроцилиндра с электронным управлением вместо двух ранее.

Кроме того, в гамме впервые появится оспортивленная версия GR Sport. Ее характеристики будут обнародованы позже, и хочется, чтобы такой "Крузак" обзавелся не только форсированным мотором, а и более мощными тормозами. Пока же можно оценить внешность: Land Cruiser GR Sport получил иной обвес по периметру кузова в контрастном черном цвете и черные же зеркала. А еще — иную решетку радиатора с крупной надписью "Toyota" вместо эмблемы компании на других версиях.

[ + – ] Toyota Land Cruiser GR Sport

Главные новшества по части шасси

Три версии: "асфальтовая", внедорожная и спортивная

Усовершенствованная система креноподавления KDSS (теперь E-KDSS)

Доработанный внедорожный круиз-контроль Crawl Control

Система Multi-Terrain Monitor

Новые режимы для системы Multi-Terrain Select

Блокировка всех трех дифференциалов (для внедорожной версии)

[ + – ] Три версии Toyota Land Cruiser 300 2021 года: асфальтовая, внедорожная и GR Sport

Когда и почем можно будет купить Toyota Land Cruiser 300

Тойота пока не назвала дату начала продаж, но масштабная онлайн-презентация, прошедшая одновременно для всех ключевых рынков с привлечением локальных ЛОМ-ов и избранных клиентов на каждом из них, дает понять, что компания не будет затягивать с запуском "трехсотки". Так что все жаждущие (а их, несомненно, будет много в Украине) смогут купить Toyota Land Cruiser 300 довольно скоро — тем более что новинка уже полным ходом выпускается.

Известно, что поначалу покупателям предложат бензиновый вариант, а спустя несколько месяцев появится дизель. Аналогично и с количеством мест: первой придет пятиместная версия, а следом семиместная.

Цена Тойота Ленд Крузер 300 цена пока не обнародована. По предварительной информации, новинка подорожает ненамного, поэтому прибавка к и без того внушительной стоимости окажется нечувствительной для потенциальной клиентуры.