Toyota Land Cruiser 300 в Украине: стали известны цены и комплектации

В версии с бензиновым мотором цена Ленд Крузер 300 начинается с отметки 90 тысяч долларов, а флагманская модификация GR Sport будет стоить свыше 100 тысяч.

Долгожданная премьера внедорожника Тойота Ленд Крузер 300 в Украине состоялась в конце июля, но на тот момент комплектации и, главное, цены держались в секрете. Сегодня были обнародованы комплектации новинки для нашего рынка, а вот стоимость "трехсотки" официальный импортер по-прежнему держит в секрете. Тем не менее Фокусу удалось узнать цены Toyota Land Cruiser 300.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Чтобы не пересказывать технические характеристики Ленд Крузер 300, рекомендуем обратиться к нашему подробному обзору новинки, опубликованному ранее. Лишь напомним, что в сравнении с предшественником новый флагманский внедорожник Тойоты лишился моторов V8. Для "трехсотки" предлагаются два битурбомотора V6: бензиновый с отдачей 415 л.с. и 650 Нм и дизельный, развивающий 299 л.с. и 700 Нм. Оба двигателя работают в паре с новым 10-ступенчатым "автоматом".

Фото: Вадим Добровольский

В Украине автомобиль будет предложен в трех комплектациях — Premium, Prestige и GR Sport, каждая со своей датой выхода на рынок. Но прежде чем мы их озвучим, немного расскажем о наполнении версий.

Комплектации Toyota Land Cruiser 300

Land Cruser 300 Prestige

Базовой будет комплектация Prestige — она же единственная, которая имеет семиместный салон с тремя рядами сидений. В оснащении — полностью светодиодная оптика спереди и сзади (спереди с динамическими указателями поворота), система выбора режимов движения (Eco/Normal/Sport), передние и задние сиденья с подогревом и вентиляцией, 4-зонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, акустика JBL с усилителем и 14 динамиками, включая сабвуфер.

Фото: Вадим Добровольский

По сравнению с "двухсоткой" заметено расширен перечень электронных ассистентов. Есть адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и слежения за дорожными знаками. Также появилась система предупреждения об угрозе фронтального столкновения и система предотвращения наезда на пешехода сзади.

Land Cruser 300 Premium

В комплектации Premium добавляются проекционный дисплей для водителя, продвинутые фары с автоматическим затемнением зоны, в которую попадает встречный автомобиль, задние динамические указатели поворота, бесконтактное открывание двери багажника, регулируемые амортизаторы.

Режимов движения уже шесть (добавляются Comfort, Sport+ и индивидуальный Custom), а кроме того появляется задний самоблокирующийся дифференциал Torsen (у стартовой версии — только межосевой). В обеих комплектациях "трехсотка" будет доступна только в особой юбилейной версии "70th Anniversary" с соответствующими эмблемами на задних стойках кузова и салонных ковриках, а также проекцией логотипа в зоне посадки в автомобиль.

Фото: Вадим Добровольский

Land Cruser 300 GR Sport

Ну а самая-самая "трехсотка" — в исполнении GR Sport. Ранее Фокус рассказывал о ключевых отличиях такой машины. Узнать ее легко по оригинальной решетке радиатора с крупной надписью "Тойота" вместо логотипа и особым матовым колесам с 18-дюймовымы шинами.

Только у GR Sport есть полный набор блокировок: водитель может принудительно заблокировать передний и задний межколесные дифференциалы, повысив возможности машины на бездорожье. Да и подвеска у такого "крузака" самая продвинутая. Здесь используется фирменная тойотовская система Е-KDSS с гидроцилиндрами и активными стабилизаторами, которая после модернизации еще лучше отрабатывает крены на бездорожье, превращая "трехсотку" в настоящий внедорожник.

Цены Toyota Land Cruiser 300

Фото: Вадим Добровольский

Финальные цены в гривне на "трехсотку" на момент публикации оставались неизвестны. Тем не менее эквивалент в долларах мы готовы озвучить. Информацию журналист Фокуса получил от одного из официальных дилеров Toyota в Украине, представившись потенциальным покупателем, остро желающим приобрести Ленд Крузер 300.

Итак цена на Ленд Крузер 300 стартует с отметки 90 тысяч долларов за машину с бензиновым мотором в комплектации Premium. На первом этапе запуска автомобиль будет доступен с бензиновым двигателем, а в сентябре появится и дизель. Такая "трехсотка обойдется в 95 тысяч долларов.

Тогда же ждем и топ-версию GR Sport. Окончательная цена на такой Ленд Крузер 300 еще не сформирована, но она заведомо превысит 100 тысяч долларов. А вот семиместная версия Prestige будет поставляться исключительно под заказ.