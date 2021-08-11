Пикапу на базе Toyota Land Cruiser 300 радикально модернизировали подвеску

Новое поколение Toyota Tundra получит на задней оси пружины вместо рессор. Все в угоду комфорту.

Toyota уже несколько месяцев готовит автомобилистов, представляя поэлементно пикап Tundra нового поколения, построенный с использованием шасси Land Cruiser 300. Автопроизводитель хранит многие детали о новинке в секрете, но представленные сегодня снимки показывают нам подвеску.

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Как видно по фото, сзади вместо рессор использованы пружины. Как отмечается, это позволят установить новую планку характеристик на дороге и бездорожье.

Опубликованные фото также показывают, что Tundra в версии TRD Pro будет иметь подвеску, ориентированную на бездорожье, с амортизаторами Fox. К ним присоединяются массивный передний стабилизатор поперечной устойчивости и крепкая защита двигателя с логотипом TRD.

Новая Tundra должна предстать пред публикой в этом году. Пикап больше не будет оснащаться 5,7-литровым V8. Скорее всего, моторная линейка пикапа будет состоять из 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л.с. и дизельного варианта, характеристики которого пока держатся в секрете. К ним вскоре присоединится подзаряжаемая гибридная модификация. Все технические подробности будущего гибрида также пока хранятся в тайне.

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