Пассатом унесло: Toyota вслед за Volkswagen убивает вечный седан

Полноразмерный седан Toyota Avalon отправляется на пенсию после 26 лет производства и четыре пережитых генерации.

Многие автопроизводители отказываются от седанов в пользу кроссоверов. Маркетологи сами приучают рынок к "паркетникам", компании вынуждены менять свои модельные линейки. Вот и седан бизнес-класса Toyota Avalon постигла та же участь: модель снимают с производства.

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Ранее уже исчезли такие долгожители рынка, как Buick LaCrosse, Chevrolet Impala, Ford Taurus, Hyundai Azera и Kia Cadenza, Ford Mondeo/Fusion. Как ранее сообщал Фокус, американскому Volkswagen Passat также подписан смертный приговор.

Что до Avalon, то Toyota уведомила своих поставщиков о том, что производство модели будет прекращено после 2022 модельного года. При этом в официальном заявлении американской прессе по этому поводу японский автопроизводитель обрадовал потенциальную аудиторию, заявив, что Toyota не отказывается от седанов и готовит новые продукты.

Также автопроизводитель заявил, что отставка Avalonна не повлияет на производственные мощности и загруженность предприятия Toyota Motor Manufacturing Kentucky, где седан выпускается для американского рынка. На заводе работает более 7000 человек, он производит седан Lexus ES, а также Toyota Camry и RAV4 Hybrid.

Можно грустить о сокращении модельной линейки Тойот, но сегмент седанов стремительно сокращается. Так, в прошлом году Toyota продала в США только 18 421 экземпляров Avalon. Даже до пандемии продажи неуклонно падали с 2013 года, когда было продано 70 990 штук.

В США к концу 2021 года в сегменте Avalon останется три модели — Chrysler 300, Dodge Charger и Nissan Maxima. Продажи 300 и Maxima за последние несколько лет сильно сократились, но Charger при этом продолжает оставаться популярным, в 2019 году Dodge продал почти 97 000 новых седанов.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила внедорожную версию Land Cruiser 300. Новинка была разработана с учетом мнения водителей, участвующих в ралли Дакар.

Также мы писали, что Toyota начинает разработку более "чистого" дизельного двигателя. Он отлично подойдет для внедорожников, таких как недавно представленный Land Cruiser 300 и предстоящий Land Cruiser Prado нового поколения.