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Минус популярный "биток": в США Volkswagen Passat снимают с производства необычным образом

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Американский Volkswagen Passat снимают с производства
Фото: Volkswagen | Для финальной версии Volkswagen Passat предложено несколько необычных исполнений

Американский Volkswagen Passat покидает рынок из-за низкого спроса, а на прощание компания выпустила особую версию Limited Edition с нумерологическими головоломками.

По Украине ездят сотни седанов Volkswagen Passat для американского рынка, которые от своих европейских собратьев заметно отличаются по дизайну и конструкции (она проще). Может сложиться впечатление, что это один из самых популярных автомобилей в США за последние годы, однако на самом деле спрос на него все время сокращается.

Volkswagen Passat для рынка США
Volkswagen Passat для рынка США

Если ежегодные продажи Toyota Camry (главный конкурент) в США составляли 300-400 тыс. штук, то рекорд Пассата — 117 тысяч экземпляров. А в 2020-м случился антирекорд — всего 23 тысячи американцев приобрели такой седан. Потому немецкий автопроизводитель решил свернуть продажи Passat в Соединенных Штатах.

Американский Volkswagen Passat снимают с производства.

Но у американцев и украинских поклонников машин из-за океана есть последний шанс — финальная Limited Edition. Спецверсию выпустят в ограниченном объеме — всего в 1973 единицы, как дань году, в котором появился Passat первой генерации. Модели внутри тиража тоже распределены неслучайным образом.

Например, машин красного цвета с черным кожаным салоном будет произведено ровно 411 штук. Эта цифра — внутризаводской код первого Пассата. Темно-зеленых машин с коричневым салоном (как на этих иллюстрациях) выпустят 423 штуки: это почтовый код региона Чаттануга в штате Теннесси, где расположен завод Volkswagen по выпуску американских Пассатов.

На этом нумерологические ребусы финальной версии Пассата не заканчиваются. Так, белых машин построят 524 экземпляра: в этой цифре зашифрована дата официального открытия упомянутого выше завода — 24 мая 2011 года. А серых машин с черным салоном будет 615 единиц: в этой цифре — шесть поколений Пассатов, которые импортировались в США, одно поколение локальной модели и пять неполных десятилетий присутствия модели на американской рынке.

Отличить Limited Edition можно по 18-дюймовым колесным дискам и окрашенным в черный цвет корпусам зеркал заднего вида. Акценты в салоне — надписи с порядковым номером автомобиля в спецсерии, а также резиновый коврик для подстаканников со схемой завода Чаттануга, где выпускался последний Volkswagen Passat. Цена "прощального" Пассата стартует с отметки в 30 295 долларов. Также существует доплата за цвет и материалы отделки салона.

Ранее мы сообщали, что Volkswagen переведет все свои новые модели на платформу SSP. Масштабируемая платформа заменит существующие тележки MQB, MLB, MSB, MEB и даже перспективную платформу PPE.

Также Фокус писал, что по обманной схеме в Украину ввезли более 130 тысяч автомобилей под видом "разборки". Мошенническая схема успешно работала более двух лет.