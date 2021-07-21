Минус популярный "биток": в США Volkswagen Passat снимают с производства необычным образом

Американский Volkswagen Passat покидает рынок из-за низкого спроса, а на прощание компания выпустила особую версию Limited Edition с нумерологическими головоломками.

По Украине ездят сотни седанов Volkswagen Passat для американского рынка, которые от своих европейских собратьев заметно отличаются по дизайну и конструкции (она проще). Может сложиться впечатление, что это один из самых популярных автомобилей в США за последние годы, однако на самом деле спрос на него все время сокращается.

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[ + – ] Volkswagen Passat для рынка США

Если ежегодные продажи Toyota Camry (главный конкурент) в США составляли 300-400 тыс. штук, то рекорд Пассата — 117 тысяч экземпляров. А в 2020-м случился антирекорд — всего 23 тысячи американцев приобрели такой седан. Потому немецкий автопроизводитель решил свернуть продажи Passat в Соединенных Штатах.

Но у американцев и украинских поклонников машин из-за океана есть последний шанс — финальная Limited Edition. Спецверсию выпустят в ограниченном объеме — всего в 1973 единицы, как дань году, в котором появился Passat первой генерации. Модели внутри тиража тоже распределены неслучайным образом.

Например, машин красного цвета с черным кожаным салоном будет произведено ровно 411 штук. Эта цифра — внутризаводской код первого Пассата. Темно-зеленых машин с коричневым салоном (как на этих иллюстрациях) выпустят 423 штуки: это почтовый код региона Чаттануга в штате Теннесси, где расположен завод Volkswagen по выпуску американских Пассатов.

На этом нумерологические ребусы финальной версии Пассата не заканчиваются. Так, белых машин построят 524 экземпляра: в этой цифре зашифрована дата официального открытия упомянутого выше завода — 24 мая 2011 года. А серых машин с черным салоном будет 615 единиц: в этой цифре — шесть поколений Пассатов, которые импортировались в США, одно поколение локальной модели и пять неполных десятилетий присутствия модели на американской рынке.

Отличить Limited Edition можно по 18-дюймовым колесным дискам и окрашенным в черный цвет корпусам зеркал заднего вида. Акценты в салоне — надписи с порядковым номером автомобиля в спецсерии, а также резиновый коврик для подстаканников со схемой завода Чаттануга, где выпускался последний Volkswagen Passat. Цена "прощального" Пассата стартует с отметки в 30 295 долларов. Также существует доплата за цвет и материалы отделки салона.

Ранее мы сообщали, что Volkswagen переведет все свои новые модели на платформу SSP. Масштабируемая платформа заменит существующие тележки MQB, MLB, MSB, MEB и даже перспективную платформу PPE.

Также Фокус писал, что по обманной схеме в Украину ввезли более 130 тысяч автомобилей под видом "разборки". Мошенническая схема успешно работала более двух лет.