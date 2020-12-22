На 2 миллиарда: ГФС раскрыла схему от уклонения уплаты налогов при ввозе авто из США и ЕС

По схеме ввезли более 130 тысяч автомобилей под видом "разборки".

Данной схемой пользовались на протяжении 2 лет, сообщается на сайте ГФС.

Группа лиц использовала реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров. Они организовали незаконную схему по ввозу в Украину автомобилей и запчастей к ним по заниженной таможенной цене. После чего ввезенные автомобили продавались физлицам за наличный расчет. Документально все оформлялось как разборка авто и продажа автозапчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

По словам в.о. председателя ГФС за два года удалось реализовать более 130 тысяч транспортных средств. В данный момент проводится досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. То есть, статья 212 часть 3 Уголовного кодекса Украины.

В ГФС ранее отмечали, что весь крупный бизнес обязан платить налоги на равных условиях, чтобы средства вовремя и в полном объеме поступали в бюджет государства. Поэтому каждый факт уклонения от уплаты налогов будет тщательно изучаться и караться по всей строгости буквы закона.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба выявила схему по незаконной продаже бытовой техники на 173 млн гривен.

30 ноября новым главой ГФС стал Дмитрий Сосинович, который ранее работал на руководящих должностях в Николаевском и Херсонском областных управлениях.